台灣十大視覺藝術新聞出爐 鄭麗君留任拿下第一名

藝術家雜誌昨晚公布「十大視覺藝術新聞」，「文化部部長鄭麗君留任」拿下第一名。藝術家雜誌表示，票選結果顯示，2019年在鄭麗君及政府的施政下，相關文化政策的推動成大眾矚目焦點，包括「文化基本法三讀通過」、「文化部提出空總和華山發展計畫」、「外國藝文工作者來台非營利免許可」，皆入圍前十名。

藝術家雜誌每年年終舉辦「十大視覺藝術新聞」與「十大公辦好展覽」票選活動。針對2019年台灣視覺藝術的重要事件，藝術家雜誌以電子郵件與Facebook宣傳，透過網路投票的方式進行調查，對象包括藝術工作者、藝評家、藝術產業界、公私立美術館展覽機構、美術教育單位等藝術圈內專業人士以及藝術愛好者。活動於11月28日至12月5日進行網路票選，最終有效投票人數共計1726人。

藝術家雜誌表示，從票選結果可知，台灣與國際市場的接軌是藝術界矚目的焦點，首屆台北當代藝術博覽會的興辦拿下十大視覺藝術新聞第四名。藝術市場的活絡，符合實務流程與需求的制度是不可或缺的。宣示藝術品展覽銷售免徵營業稅的「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，因此也獲得票選第十名。

此外，台南市美術館的正式營運（第2名）與Lightbox攝影圖書室的喬遷之喜（第10名），皆獲得廣泛注意。躋身國定古蹟的東海大學路思義教堂（票選獲得第8名），或是順利返台的爾灣順天美術館館藏（票選獲得第9名），則在台灣藝術史的脈絡裡書寫屬於自身的時代意義。

十大視覺藝術新聞

第一名：文化部部長鄭麗君留任

第二名：台南市美術館正式營運

第三名：故宮VR展獲美國GLAMi Awards榮譽獎

第四名：台北當代藝術博覽會初登場

第五名：文化基本法三讀通過

第六名：文化部提出空總和華山發展計畫

第七名：外國藝文工作者來台非營利免許可

第八名：東海大學路思義教堂升格為國定古蹟

第九名：順天美術館館藏返台