黑白色調機艙好時尚！日本新廉航ZIPAIR公開豪華內裝

ZIPAIR Tokyo是日本航空旗下的廉價航空。圖／摘自ZIPAIR Tokyo官網 分享 facebook 誰說廉航看起來就有廉價感！日本航空JAL即將推出全新廉航ZIPAIR Tokyo，之前公布機身及空服人員制服，強烈黑白色的簡約對比，令人印象深刻。近日再公布飛機內艙，同樣以黑、白色配搭，看起來相當有質感，打破一般人對廉航的印象。

JAL旗下的廉價航空ZIPAIR Tokyo，以英文ZIP取名，除了代表快速移動外，也有美國郵政編號概念，希望能帶領旅客快速移動到不同目的地，縮短飛航期間的體感時間。也因為這樣的品牌概念，因此，ZIPAIR雖定位廉航，但用的卻是夢幻客機波音787-8，不僅有272席經濟艙，還有18席全平躺商務艙，可說是目前最為豪華的廉價航空。

ZIPAIR Tokyo從今（2019）年3月便陸續公布相關細節，像是機身寫著大大的ZIPAIR字樣，側面繪有綠色線條，垂直尾翼同樣有Z，並以灰色為基底，看起來就像是蓄勢待發的箭。此外，空服員制服以黑色及白色為主色調，看起來幹練又時尚。

近日，ZIPAIR Tokyo公開飛機內裝，整體看過去，黑白色調搭配相當精鍊，座位椅背使用黑色人造皮革，看起來相當有質感，另每個座位雖沒有設置螢幕，但搭配的充電插座、筆電支架，以及機上Wi-Fi，畢竟現在人手一機，如此設置反而比只能看枯燥的機上螢幕還貼心。此外，最值得一提的就是機上廁所，寬敞且機能齊全，背稱為LLC世界第一洗手間。