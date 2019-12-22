蕭亞軒靠「子彈唇膏」成功索吻鮮肉男友 色號曝光了

天后蕭亞軒ELVA最近終於發單曲「當你和心跳一起出現」，還跟鮮肉男友Justin黃皓一起拍MV，蕭亞軒日前還開直播，分享自己的保養與化妝秘訣，不僅坦言自己臉上動了手腳，還曝光了不少自己私下的美妝愛用品，最後她擦上M.A.C的子彈唇膏，成功索吻鮮肉男友，讓粉絲看了大呼「好羨慕！」

蕭亞軒在直播過程中，先是擦了一款暗紫色的唇膏，卻說是男友不喜歡的顏色，之後改擦上M.A.C最經典的子彈唇膏，大紅色的色澤，讓人一看就想親下去，難怪成功索吻鮮肉男友，而這款唇膏的色號也曝光，就是最熱賣的RUBY WOO，也是品牌旗下最熱賣的霧面紅色，姐妹們馬上衝去櫃上買一隻，亞軒大神直接開示，想要桃花就靠這一支唇膏。

ELVA也提到自己如何卸掉唇妝，就是先抹上厚厚一層護唇膏，再用衛生紙卸除，因為這樣比較不會產生唇紋。

在直播中，ELVA刻意用腮紅，從嘴角到顴骨的地方打亮，而且顏色使用上比較鮮艷，根據直播中來看，蕭亞軒用的是GIVENCHY紀梵希柔霧雙色腮紅#05靈魂，因為顏色比較光亮，不用怕用起來氣色不好。