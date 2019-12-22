「延禧攻略」吳謹言公主紗裙造型美翻！網：霸氣令皇貴妃，變身靈氣小仙女

吳謹言身穿的金色編織款禮服，裙擺前短後長，與Tiffany的海藍寶石高級珠寶項鍊交相呼應。圖／摘自微博 分享 facebook

去年熱播的宮鬥劇「延禧攻略」捧紅了飾演女主角「魏瓔珞」的吳謹言，讓她頓時成為各個時尚品牌的寵兒，接下不少活動、代言，引起追星潮。而該劇的續集番外篇「金枝玉葉」預告在近期正式曝光，吳謹言雖不再是主角，但仍扮演了關鍵角色，讓影迷十分的期待。

日前吳謹言則受到珠寶品牌Tiffany & Co.的邀請，為上海新店的開幕擔任站台嘉賓，同樣吸引了大批的粉絲到場支持。吳謹言身穿的金色編織款禮服，裙擺前短後長，與Tiffany的海藍寶石高級珠寶項鍊交相呼應，並搭配法式瀏海和卷卷細髮的造型，凸顯了慵懶又帶點嬌俏的風格。連網友看了都說「霸氣令皇貴妃，變身靈氣小仙女」，不少人更認為吳謹言不過是換了髮型，氣質都變得不一樣，滿滿的高級感；嶄新的造型讓她獲得一致好評，也拉抬了新戲「金枝玉葉」的關注度。

宋佳以黑色俐落褲裝現身，並配戴De Beers Aria高級珠寶褐鑽項鍊與手鍊，展現高冷霸氣的丰采。圖／De Beers提供 分享 facebook

宋佳以黑色俐落褲裝現身，並配戴De Beers Aria高級珠寶褐鑽項鍊與手鍊，展現高冷霸氣的丰采。圖／De Beers提供 分享 facebook

超模何穗的一身紅色紗質禮服最是吸睛，搭配了De Beers Aria高級珠寶首飾，讓人難忘。圖／De Beers提供 分享 facebook

超模何穗的一身紅色紗質禮服最是吸睛，搭配了De Beers Aria高級珠寶首飾，讓人難忘。圖／De Beers提供 分享 facebook

另外，不久前落幕的第16屆MAHB年度先生盛典，則有宋佳、何穗、張靚穎和周雨彤等女星到場加持，讓整個典禮星光熠熠。超模何穗的一身紅色紗質禮服最是吸睛，走動時飄逸的長裙隱約的露出修長美腿，搭配了De Beers Aria高級珠寶首飾，讓人難忘。而宋佳則呼應主題，改以黑色俐落褲裝現身，並配戴De Beers Aria高級珠寶褐鑽項鍊與手鍊，展現高冷霸氣的丰采。張靚穎則身穿黑色帥氣皮衣造型出席活動，同樣搭配了De Beers的多間鑽石首飾，在舞台上霸氣外露。

De Beers Aria 高級珠寶褐鑽手鍊，鑽石總重37.04克拉，價格店洽。圖／De Beers提供 分享 facebook

De Beers Aria高級珠寶褐鑽耳環，鑽石總重20.38克拉，價格店洽。圖／De Beers提供 分享 facebook

De Beers Aria高級珠寶褐鑽戒指，鑽石總重6.21克拉，價格店洽。圖／De Beers提供 分享 facebook