歐洲「男模足球隊」回來了！ 全體帥穿合身西裝 堪比男子偶像團隊
歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）即將於2020年的2月登場，最後的晉級的16支勁旅也在日前誕生，而時尚品牌BOSS也特別為了拜仁慕尼黑、國際米蘭、巴黎聖日耳曼、皇家馬德里等四支隊伍，打造專屬的帥氣西裝與休閒造型，讓這些球星們帥度加倍，宛如「男子偶像團體」。
2020年的歐冠盃即將在2月登場，球迷關注的不只是精湛球技，各隊明星球員的顏值、穿搭也都成鎂光燈焦點。德國時尚品牌BOSS多次成為世界盃多個國家代表隊的制服供應商，在歐冠盃時也沒缺席，特別拜仁慕尼黑、國際米蘭、巴黎聖日耳曼、皇家馬德里等四支隊伍，打造帥氣的裝束，讓全體球員穿上深藍或灰色西裝登場，並拍攝形象大片，讓許多粉絲驚呼根本是「男模足球隊」。而且在正裝的加持下，再次展現他們的衣架子好身材，大展男性魅力，帥暈球絲。
這四支隊伍所穿著的服裝皆來自BOSS Create Your Look系列，球員可從相同面料的西裝外套與長褲自由選配不同尺寸和版型，塑造切合自己身型的時尚，他們將會演繹正裝與休閒兩種風格，每件單品亦可互相配襯。這系列西裝由雙染羊毛精製，富自然彈性，極致舒適，確保球員的活動伸展自如，同時每個球隊的造型亦搭配飾有球會Logo的細窄領帶。各隊球星在BOSS的造型加持下，帥氣加倍，所以形象大片一曝光後，有網友更表示「這不是足球隊，根本是男子偶像團體」。
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