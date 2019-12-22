歐洲「男模足球隊」回來了！ 全體帥穿合身西裝 堪比男子偶像團隊

BOSS替歐冠盃勁旅巴黎聖日耳曼隊，打造冠軍球隊造型，帥氣程度堪比男子偶像團體。圖／BOSS提供 分享 facebook

歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）即將於2020年的2月登場，最後的晉級的16支勁旅也在日前誕生，而時尚品牌BOSS也特別為了拜仁慕尼黑、國際米蘭、巴黎聖日耳曼、皇家馬德里等四支隊伍，打造專屬的帥氣西裝與休閒造型，讓這些球星們帥度加倍，宛如「男子偶像團體」。

2020年的歐冠盃即將在2月登場，球迷關注的不只是精湛球技，各隊明星球員的顏值、穿搭也都成鎂光燈焦點。德國時尚品牌BOSS多次成為世界盃多個國家代表隊的制服供應商，在歐冠盃時也沒缺席，特別拜仁慕尼黑、國際米蘭、巴黎聖日耳曼、皇家馬德里等四支隊伍，打造帥氣的裝束，讓全體球員穿上深藍或灰色西裝登場，並拍攝形象大片，讓許多粉絲驚呼根本是「男模足球隊」。而且在正裝的加持下，再次展現他們的衣架子好身材，大展男性魅力，帥暈球絲。