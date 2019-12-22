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旅拍必備輕巧微單眼 專業感、時尚度、文青風全都有

2019-12-22 12:59聯合報 記者黃筱晴／即時報導

雖然越來越多人出門旅行只帶著手機就上路，但有些場景、後製處理彈性，以及畫質細緻度老實說還是得靠相機才能達成，再加上近年相機品牌紛紛推出輕巧好攜帶的微單眼，連媲美單眼相機的旗艦規格都能塞入小巧機身裡，讓不管是初學者還是攝影玩家，都能找到適合自己的隨身旅拍機。

Sony α6600

近來討論度最夯的新機，非Sony全新E接環旗艦級微單眼α6600莫屬！具備極速自動對焦能力、升級AI即時眼部對焦技術，新一代影像處理引擎帶來更棒、更自然的影像畫質，並擁有全新的「特定區域雜訊消除」及「細節重現」技術。而最近大家越來越重視的動態錄影功能，α6600也支援Super 35mm格式錄製約2.4 倍資訊量的高解析4K影片，透過超取樣呈現細節豐富的極致影像，進行專業後製也沒問題。想要當YouTuber、Vlogger，這台肯定能符合你的拍攝需求。

Canon EOS M6 Mark II

主打小巧輕量機身的Canon M系列，最新推出的EOS M6 Mark II主打高速連拍，在RAW檔連拍模式下最高可達到每秒30張連拍速度，而且從按下快門按鈕前約0.5秒就開始拍攝，幫助旅遊時隨手拿起相機就能捕捉到以往難以記錄的精彩瞬間，精準的人眼追蹤對焦，還有靜音的電子快門可選擇，安靜拍攝環境下也不突兀。貼心的是，EOS M6 Mark II還為攝影經驗較少的使用者，提供了人工智慧自動對焦，在場景智慧自動拍攝模式下會自動啟動，根據拍攝場景與題材自動切換，還能拍攝4K 30P無裁切及Full HD 120P短片。

FUJIFILM X-Pro3

想要在數位相機時代回味傳統攝影手感，FUJIFILM X-Pro系列是許多玩家的經典選擇。最新推出的X-Pro3延續了旁軸式設計與輕巧好攜帶機身，並搭載了混合式觀景窗、可顯示底片模式的機背副螢幕，加上極耐用的「超級鈦」表面硬化技術，讓機身設計雖然維持復古況味，但更堅固耐用、具收藏價值。X-Pro3不只外型復古，在功能上也推出許多模擬傳統軟片攝影的模式，包括具有「電子測距儀」功能的混合觀景窗、一次最多可以曝光9張影像的多重曝光功能，還有更多種軟片模擬模式，特別適合運用在街拍，帶來更豐富效果。

徠卡M10-P幽靈版相機

如果旅行對你來說是種生活風格的展現，那這款徠卡相機攜手鐘錶界重要指標HODINKEE推出的M10-P幽靈版相機絕對是夢幻逸品。設計靈感來自於HODINKEE創始人兼首席執行官Ben Clymer擁有的第一只潛水腕表，隨著時間的推移和多年佩戴，錶盤和錶圈漸褪成灰色，標記也變成了奶油色，展現出難以取代的歲月之美。因此，M10-P幽靈版相機刻意移除了徠卡紅點標誌，並完全採用了銀灰色啞光塗層並用白色和銀色調裝飾。相機的機身頂蓋、底板和鏡頭都採用銀灰色啞光塗層搭配白色刻字，柔和的機身覆以灰色牛皮，致敬老式時計歷經歲月推移帶來的迷人魅力。

Sony α6600，建議售價41,980元（單機身）；α6600M搭配E PZ...
Sony α6600，建議售價41,980元（單機身）；α6600M搭配E PZ 18-135mm F3.5-5.6 OSS高變焦倍率鏡頭的變焦鏡組合，建議售價為52,980元。圖／Sony提供
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徠卡相機攜手鐘錶界重要指標HODINKEE推出限量版M10-P幽靈版相機。圖／徠...
徠卡相機攜手鐘錶界重要指標HODINKEE推出限量版M10-P幽靈版相機。圖／徠卡相機提供
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FUJIFILM X-Pro3 DR Black鈦黑版，建議售價60,900元（單機身）。圖／恆昶實業提供
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Canon EOS M6 Mark II配備3吋約104萬點可翻轉觸控液晶螢幕，拍攝取景更有彈性。圖／Canon提供
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徠卡M10-P幽靈版，建議售價525,000元，全球限量250套，極具收藏價值。...
徠卡M10-P幽靈版，建議售價525,000元，全球限量250套，極具收藏價值。圖／徠卡相機提供
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Sony α6600可錄製高畫質4K影片，並支援外接麥克風與多元拍攝模式。圖／S...
Sony α6600可錄製高畫質4K影片，並支援外接麥克風與多元拍攝模式。圖／Sony提供
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Canon EOS M6 Mark II，建議售價24,900元（單機身）；單鏡組28,900～36,900元。圖／Canon提供
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