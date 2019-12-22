貝克漢子女受洗 貝嫂好閨密穿VB西裝幫忙打廣告

大衛貝克漢與「貝嫂」維多利亞這對夫妻向來不吝於在社群網站上與秀出一家大小的生活趣事，也因為兩夫妻明星光環太強連帶也讓四個子女成為眾人焦點。近日他們的小兒子克魯茲與女兒哈潑受洗，貝嫂也在IG與粉絲分享這個消息，更揭露出她以往較少曝光的閨密情。

克魯茲與哈潑分別以黑色西裝和米色花苞袖長洋裝作為受洗儀式的服裝，像是小王子和小公主一樣可愛。而兩人的教母、教父分別是女星伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）和男歌手馬克安東尼（Marc Anthony），在大合照中，也可看到伊娃隆格莉亞穿著貝嫂時尚品牌Victoria Beckham的西裝褲裝，非常給面子。