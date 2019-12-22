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貝克漢子女受洗 貝嫂好閨密穿VB西裝幫忙打廣告

2019-12-22 12:53聯合報 記者吳曉涵／即時報導

大衛貝克漢與「貝嫂」維多利亞這對夫妻向來不吝於在社群網站上與秀出一家大小的生活趣事，也因為兩夫妻明星光環太強連帶也讓四個子女成為眾人焦點。近日他們的小兒子克魯茲與女兒哈潑受洗，貝嫂也在IG與粉絲分享這個消息，更揭露出她以往較少曝光的閨密情。

克魯茲與哈潑分別以黑色西裝和米色花苞袖長洋裝作為受洗儀式的服裝，像是小王子和小公主一樣可愛。而兩人的教母、教父分別是女星伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）和男歌手馬克安東尼（Marc Anthony），在大合照中，也可看到伊娃隆格莉亞穿著貝嫂時尚品牌Victoria Beckham的西裝褲裝，非常給面子。

其實曾因「慾望師奶」走紅的伊娃隆格莉亞是貝嫂在圈內的超級閨密，兩人的好交情源自貝克漢當初因為轉到美國踢球而舉家搬到LA，在那時他們還有老公都是運動球星（伊娃前夫是NBA球星Tony Parker）的共通點與話題。後來伊娃嫁給荷西安東尼奧巴斯頓（José Antonia Bastón）時，在婚禮中穿的三套禮服全都是貝嫂為她設計的。這次擔任克魯茲與哈潑的教母，可說是親上加親，又特別在儀式上穿了好友品牌的服裝，也算是為年年虧損的Victoria Beckham雪中送炭了！

大衛貝克漢與「貝嫂」維多利亞的小兒子克魯茲與女兒哈潑受洗。圖／摘自IG
大衛貝克漢與「貝嫂」維多利亞的小兒子克魯茲與女兒哈潑受洗。圖／摘自IG
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伊娃隆格莉亞是貝嫂在圈內的超級閨密。圖／摘自IG
伊娃隆格莉亞是貝嫂在圈內的超級閨密。圖／摘自IG
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伊娃隆格莉亞（中）是克魯茲與哈潑的教母，受洗儀式中還特別穿了「貝嫂」維多利亞同名...
伊娃隆格莉亞（中）是克魯茲與哈潑的教母，受洗儀式中還特別穿了「貝嫂」維多利亞同名品牌衣服力挺好姊妹。圖／摘自IG
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伊娃隆格莉亞是貝嫂在圈內的超級閨密。圖／摘自IG
伊娃隆格莉亞是貝嫂在圈內的超級閨密。圖／摘自IG
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西裝品牌夫妻

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