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「最美練習生」陳昕葳因媽媽臉書貼文 遭陸網友痛批「滾吧」

好姊妹居家派對 就用「小雪怪」內睡衣一起裝可愛吧！

2019-12-22 12:10聯合報 記者吳曉涵／即時報導

許多人喜歡在耶誕、跨年期間舉辦各種裝扮主題派對，用有趣的dress code來增添聚會的樂趣。不少女孩們更是熱衷睡衣、內衣主題，跟三五好友享受窩在家的輕鬆感。

既然要舒服地窩在家，貼近肌膚的內睡衣最重材質的舒適度。6IXTY8IGHT今年打造的季節限定「聖誕小雪怪 – Snow Monster」系列內睡衣，不只以超萌擬人小雪怪搭配很符合季節主題的時尚冰雪藍配色，也選用親膚毛料提供舒適溫暖的觸感。小雪怪睡袍最適合懶人保暖使用，雪怪造型連帽設計更是超級搶眼。此外，為慶祝6IXTY8IGHT來台滿三周年同時也達成第十間實體櫃點開幕，官網線上商店也在近期同步開通，讓消費者更方便可以隨時挑選喜歡的商品。

主打運動時尚內衣的MOLLIFIX瑪莉菲絲，則是在派對時節為大家準備集中托高、修飾小腹等眾多功能性的內衣、運動服，也非常符合居家派對輕鬆悠閒的穿搭需求。「大勢紅藜」系列以最能襯托東方女性膚色的深、淺粉色調為主軸，並加上閃亮細節元素注入派對氣息。或是混搭豹紋與花朵，用狂野時尚的「俐落Y背下擺織帶運動內衣」、「小尻修飾訓練動塑褲」穿出心機美型體態。

「大勢紅藜」系列以最能襯托東方女性膚色的深、淺粉色調為主軸，並加上閃亮細節元素注...
「大勢紅藜」系列以最能襯托東方女性膚色的深、淺粉色調為主軸，並加上閃亮細節元素注入派對氣息。圖／MOLLIFIX瑪莉菲絲提供
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以超萌擬人小雪怪搭配很符合季節主題的時尚冰雪藍配色，也選用親膚毛料提供舒適溫暖的...
以超萌擬人小雪怪搭配很符合季節主題的時尚冰雪藍配色，也選用親膚毛料提供舒適溫暖的觸感。圖／6IXTY8IGHT提供
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俐落Y背下擺織帶運動內衣(豹紋藍、黑白條紋)。圖／MOLLIFIX瑪莉菲絲提供
俐落Y背下擺織帶運動內衣(豹紋藍、黑白條紋)。圖／MOLLIFIX瑪莉菲絲提供
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6IXTY8IGHT今年打造的季節限定「聖誕小雪怪 – Snow Monster...
6IXTY8IGHT今年打造的季節限定「聖誕小雪怪 – Snow Monster」系列內睡衣。圖／6IXTY8IGHT提供
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小雪怪睡袍最適合懶人保暖使用，雪怪造型連帽設計更是超級搶眼。圖／6IXTY8IG...
小雪怪睡袍最適合懶人保暖使用，雪怪造型連帽設計更是超級搶眼。圖／6IXTY8IGHT提供
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「大勢紅藜」系列以最能襯托東方女性膚色的深、淺粉色調為主軸，並加上閃亮細節元素注...
「大勢紅藜」系列以最能襯托東方女性膚色的深、淺粉色調為主軸，並加上閃亮細節元素注入派對氣息。圖／MOLLIFIX瑪莉菲絲提供
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