好姊妹居家派對 就用「小雪怪」內睡衣一起裝可愛吧！

許多人喜歡在耶誕、跨年期間舉辦各種裝扮主題派對，用有趣的dress code來增添聚會的樂趣。不少女孩們更是熱衷睡衣、內衣主題，跟三五好友享受窩在家的輕鬆感。

既然要舒服地窩在家，貼近肌膚的內睡衣最重材質的舒適度。6IXTY8IGHT今年打造的季節限定「聖誕小雪怪 – Snow Monster」系列內睡衣，不只以超萌擬人小雪怪搭配很符合季節主題的時尚冰雪藍配色，也選用親膚毛料提供舒適溫暖的觸感。小雪怪睡袍最適合懶人保暖使用，雪怪造型連帽設計更是超級搶眼。此外，為慶祝6IXTY8IGHT來台滿三周年同時也達成第十間實體櫃點開幕，官網線上商店也在近期同步開通，讓消費者更方便可以隨時挑選喜歡的商品。