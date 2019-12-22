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吃米其林送大金 摘星添好運還有機會帶走空氣清淨機

2019-12-22 10:54聯合報 記者黃筱晴／即時報導

迎新年，和泰大金攜手和億生活餐飲集團，邀請民眾一起「吃米其林，抽大金」。自12月25日起至2020年3月31日止，只要前往和億生活集團旗下三大亞洲米其林一星品牌，包括香港米其林一星港點「添好運」、新加坡米其林一星小販「了凡油雞飯‧麵」、東京米其林一星拉麵「Tsuta蔦」消費，就有機會月月抽大金空氣清淨機MC40USCT，總共將送出15台，讓消費者有吃又有拿！

大金閃流除菌空氣清淨機，具有三面吸入口強大吸力，運用靜電HEPA濾網有效補集灰塵和汙染物，以及閃流放電強力分解去除空氣中的六大漂浮物質，還可針對機器內部分解抑菌，去除集塵濾網、保濕濾網和保濕水盤的細菌。MC40USCT更將機身高度降低為50cm，寬度與深度僅有27cm，迷你設計簡約美型，特別適合小空間使用。台灣獨家的「PM2.5六色顯示面板」，還能自動偵測並顯示環境中的PM2.5濃度狀況，讓使用者隨時掌握居家好空氣。

活動期間於添好運全台分店消費兩人以上套餐、於了凡油雞飯麵全台分店消費499元以上，或於Tsuta蔦拉麵消費499元以上即可獲得一張摸彩券，可累送，共有三次抽獎機會，越早參與中獎機會越大。

和億生活集團執行長蘇嬉螢（左）和泰興業董事長蘇一仲（右）。圖／和泰興業提供
和億生活集團執行長蘇嬉螢（左）和泰興業董事長蘇一仲（右）。圖／和泰興業提供
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和泰大金攜手和億生活餐飲集團，邀請民眾一起吃米其林，抽大金空氣清淨機。圖／和泰興...
和泰大金攜手和億生活餐飲集團，邀請民眾一起吃米其林，抽大金空氣清淨機。圖／和泰興業提供
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米其林PM2.5拉麵

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