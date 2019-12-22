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道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 01:26聯合報 記者陳睿中／即時報導

很多旅客喜愛到日本旅遊，但是面對許多日文中出現的漢字，卻常常出現不知道正確念法的困境。除了少見的「日製漢字」外，還有許多字容易會出現「有邊讀邊」的錯誤。例如大阪「道頓堀」的「堀」，正確念法應為「ㄎㄨ」，但許多人會念成「ㄐㄩㄝˊ」。其他如祇園、俳句、鮨、飛驒牛，也都是容易唸錯的字詞。

【道頓堀】

大阪知名的繁榮商圈，許多觀光客必拍的「固力果跑跑人」就在此地。其中「堀」的正確念法為「ㄎㄨ」，不是「ㄐㄩㄝˊ」。

【石垣島】

石垣島是沖繩縣內的第三大島，近年也吸引許多台灣旅客造訪。「垣」的念法為「ㄩㄢˊ」，而非「ㄏㄨㄢˊ」。

【俳句】

日本傳統的定型短詩，更因為卡通「櫻桃小丸子」而在台提高知名度。「俳」的正確念法為「ㄆㄞˊ」，不是「ㄈㄟˇ」。

【飛驒牛】

飛驒為日本岐阜縣最北端的市，「飛驒牛」乃是當地著名的和牛品牌。「驒」的正確念法為「ㄊㄨㄛˊ」，不是「ㄉㄢˋ」、「ㄔㄢˊ」等念法。

【嶋】

許多日本藝人名字中都有「嶋」，但正確讀音為「ㄉㄠˇ」，非「ㄋㄧㄠˇ」。

【鮨】

「鮨」為「壽司」的意思。許多人會念「ㄓˇ」，但其實是念「ㄑㄧˊ」。

【祇園】

祇園為京都知名的鬧區，以舞妓、藝妓出沒的花街而聞名。「祇」的讀音為「ㄑㄧˊ」，不是「ㄓˇ」。

【釧路】

釧路是北海道的重要城市之一，「釧」的讀音應為「ㄔㄨㄢˋ」。

【咲】

許多日本女藝人名字中會有「咲」字，其讀音為「ㄒㄧㄠˋ」。

【新潟】

新潟是日本知名的稻米產地，許多人會將「潟」念成「ㄒㄧㄝˋ」，其實應是「ㄒㄧˋ」。

道頓堀是大阪知名的繁榮商圈。圖／台南農業局提供
道頓堀是大阪知名的繁榮商圈。圖／台南農業局提供
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