解讀LV珍稀皮革手袋 歷經350道工序的奢華藝術品
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前釋出了全新的頂級珍稀手袋系列，以鱷魚皮革為主，從嚴選皮片到製成共需350道工序、其中手袋的提把製作工時就長達4個小時，在工匠手中完成的每一個珍稀手袋，都宛如藝術品般閃閃發亮。
獨特珍貴的鱷魚皮革系列，是品牌皮具歷史的縮影，也是製程最為專業漫長的品項，每個製程都需要高度專業的處理，從遴選皮革開始，就必須挑出鱗片有漂亮自然紋路的部分。鞣製鱷魚皮革則需時6至8周，時間長短取決於皮革的特性、尺寸，都需仰賴工匠的經驗判斷，之後再耗時6周將皮革表面上色、滋養，並且每天用瑪瑙石拋光2次，以締造表面完美光滑的釉面效果，自此才進入手袋製作的階段。
路易威登珍稀皮革系列，以創造異國情調的氛圍為主，因為每一款手袋在色彩、工法與創意的想像中，就像進行一場刺激精采的探索旅程。為了開發出染色配方，平均必須進行15次不同試驗，才能達到路易威登設計團隊的理想顏色，目前共有25種皮革顏色、4種襯墊顏色，依循季節遞嬗推出當季色彩；縫製的每塊皮革都經過嚴格篩選，讓手袋邊緣的鱗片紋路能巧妙銜接，之中光是手袋的提把製作就耗時4個小時；而創意團隊也持續開發嶄新工法，例如運用色彩線條創造細微的橫紋效果。目前鱷魚皮革手袋系列包括Neo Square、Capucines、Twist、Cannes、Petite Malle、City Steamer、Petite Boîte Chapeau與Milla共8款系列，每一只歷經350道程序的包款成品，都像藝術品般值得珍藏。
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