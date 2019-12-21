何穗拎BALLY精巧小包 撞色搭配更修長亮眼
日前何穗背了一款亮黃色包款，造型小巧加上精緻壓紋，出於BALLY創辦人的寵妻之作，蘊藏無限愛的小秘密，而小型包款作為冬日穿搭，除了為厚重輪廓的冬衣做細緻的點綴，也相對讓比例顯得修長。
何穗身上的包款名為Cecyle，是BALLY創辦人Carl Franz Bally以太太的名字Cecyle Rychner命名的包款，以愛之名打造的手袋輪廓簡單優雅，每一款Cecyle都有精巧別致的鑰匙孔，更加靈巧的開合功能性之外，也象徵每個女性都可鎖上獨屬於己的夢想。之中的Cecyle Clayn迷你斜肩包，是最順應時代的尺寸，小巧而容量足，拆卸式鍊帶可做為手拿包及鍊帶包，基本款之外綴滿Swarovski水鑽的特別款，則適合用於晚裝。何穗兩度演繹Cecyle Clayn迷你斜肩包，以藍色條紋襯衫、豆沙色西裝外套的撞色法搭配，讓包款更突出之外，也顯出身形頎長的比例。
COACH之前發表的馬車標誌（Horse and Carriage）系列，也有一款搶眼的紅色馬車標誌壓印彩虹圖案背包，相機包的輪廓悠閒輕盈，搭襯淺色毛衣甚為亮眼；MULBERRY的Bayswater系列也有小尺寸包款，英倫風的海軍藍、格紋配色，也可配襯粉彩淡色系的針織衫。保加利亞新興設計師品牌by FAR的小包，則以懷舊輪廓結合當代摩登線條，迷你尺寸也是近期部落客熱愛選搭的小提包，尤其趣味的球形包以酒紅色作為設計，配襯輕盈的白色針織衫或裙裝，立馬成為焦點。
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