何穗拎BALLY精巧小包 撞色搭配更修長亮眼

日前何穗背了一款亮黃色包款,造型小巧加上精緻壓紋,出於BALLY創辦人的寵妻之作,蘊藏無限愛的小秘密,而小型包款作為冬日穿搭,除了為厚重輪廓的冬衣做細緻的點綴,也相對讓比例顯得修長。

何穗身上的包款名為Cecyle,是BALLY創辦人Carl Franz Bally以太太的名字Cecyle Rychner命名的包款,以愛之名打造的手袋輪廓簡單優雅,每一款Cecyle都有精巧別致的鑰匙孔,更加靈巧的開合功能性之外,也象徵每個女性都可鎖上獨屬於己的夢想。之中的Cecyle Clayn迷你斜肩包,是最順應時代的尺寸,小巧而容量足,拆卸式鍊帶可做為手拿包及鍊帶包,基本款之外綴滿Swarovski水鑽的特別款,則適合用於晚裝。何穗兩度演繹Cecyle Clayn迷你斜肩包,以藍色條紋襯衫、豆沙色西裝外套的撞色法搭配,讓包款更突出之外,也顯出身形頎長的比例。