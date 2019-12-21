何穗拎BALLY精巧小包 撞色搭配更修長亮眼

日前何穗背了一款亮黃色包款，造型小巧加上精緻壓紋，出於BALLY創辦人的寵妻之作，蘊藏無限愛的小秘密，而小型包款作為冬日穿搭，除了為厚重輪廓的冬衣做細緻的點綴，也相對讓比例顯得修長。

何穗身上的包款名為Cecyle，是BALLY創辦人Carl Franz Bally以太太的名字Cecyle Rychner命名的包款，以愛之名打造的手袋輪廓簡單優雅，每一款Cecyle都有精巧別致的鑰匙孔，更加靈巧的開合功能性之外，也象徵每個女性都可鎖上獨屬於己的夢想。之中的Cecyle Clayn迷你斜肩包，是最順應時代的尺寸，小巧而容量足，拆卸式鍊帶可做為手拿包及鍊帶包，基本款之外綴滿Swarovski水鑽的特別款，則適合用於晚裝。何穗兩度演繹Cecyle Clayn迷你斜肩包，以藍色條紋襯衫、豆沙色西裝外套的撞色法搭配，讓包款更突出之外，也顯出身形頎長的比例。