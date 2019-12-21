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六福村施展「動物療癒魔法」病童都笑了

2019-12-21 17:54聯合報 記者羅建怡／即時報導

耶誕節即將到來，全台處處洋溢著幸福歡樂的氛圍，六福旅遊集團與六福村今日舉辦耶誕公益活動，邀請弱勢兒童及親友免費入遊樂園開心過節，孩子們來自20個縣市、122個弱勢團體。據了解，從2009年至今連續11年六福集團耶誕送愛，已累積邀請超過6萬人次的弱勢兒童一圓夢想。

今年擴大舉辦「圓夢遊樂園」計畫，集合來自社會各界的愛心餐點、耶誕禮物等，今日共有近萬名弱勢兒童及親友來到六福村，其中包括總統蔡英文，她化身耶誕老公公，驚喜現身六福村，並分送耶誕禮物給現場的孩子們。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，遊樂園是每個孩子的夢想，但對許多孩子來說，卻是遙不可及的夢。因此，六福旅遊集團在每年耶誕節前免費招待弱勢民眾入園，迄今11年。今年是六福村40周年，六福旅遊集團擴大舉辦「圓夢遊樂園計畫」，以公益媒合平台出發，成功獲得各界支持，全台愛心大串連，逾10家企業以行動支持，還有奧運金牌國手、主播、網紅等名人相挺，讓上萬名的弱勢兒童及親友們在今天得以一圓樂園夢。

不只是耶誕老公公，動物們也有特殊魔法，六福旅遊集團特別為台大兒童醫院重症病童、自閉症協會病童、花東偏鄉學童安排動物導覽，近距離觀察與素有沙漠小精靈之稱的狐獴，在一旁的專業導覽人員進行狐獴的家環境講解、說明狐獴的飲食習慣，孩子們看著狐獴透過食物球進行採食動作，超萌魔法打開病童們心房。

搭著遊園車觀察動物生態。圖／六福旅遊集團提供
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小朋友們近距離觀察與素有沙漠小精靈之稱的狐獴。圖／六福旅遊集團提供
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哈比、哈妮與上萬名弱勢民眾熱情互動。圖／六福旅遊集團提供
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六福旅遊集團今年擴大舉辦活動，打造公益媒合平台，邀請企業、各方團體一起響應。圖／...
六福旅遊集團今年擴大舉辦活動，打造公益媒合平台，邀請企業、各方團體一起響應。圖／六福旅遊集團提供
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