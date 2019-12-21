季末百貨快閃、特賣話題多 Roots人氣連帽外套2千有找

台灣的冬天一下子冷一下子回溫，但又不少不了時髦的禦寒衣物。現在正逢百貨冬換季5折起，趁此刻入手保暖衣物花錢最不心痛。

台北SOGO於元旦前展開跨年優惠，忠孝、復興兩館指定業種單日累積消費滿5,000元送200元抵用券。忠孝館12/24起連續10天在12F活動會館，舉辦Roots與休閒紳士服飾特賣會，包括Roots、BEAMS、H:CONNECT等休閒潮流品牌，商品全面2折起，Roots單次購買8件再享8折，可揪親朋好友一起團購。現場Roots女連帽外套原價4,980元，4折後特價1,992元；BEAMS男裝3WAY登山外套原價9,140元，4折後特價3,656元。

另外，新光三越台北信義新天地也同步展開萬件大衣外套換季5折起。此外，A11於12/26～1/26推出adidas Originals限定快閃店； New Balance為慶祝850重返市場，即日起至12/29於A11前廣場推出850頑酷遊樂場，快閃店充滿街頭氛圍遊樂園裝置，結合復古感霓虹燈飾與燈泡logo，與一系列NB 850主題元素。A9則導入新加坡知名選物店Surrender帶來Off-White系列商品，即日起至4/30快閃。同時，還可搭配新光三越跨年慶單館滿3,000送200優惠，新的一年率先潮一波。