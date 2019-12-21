「偷心戀愛系美唇」要選對色號！媚比琳、露華濃、I’M MEME唇彩讓好感度UP

時下南瓜色、爛番茄色、奶茶色唇彩正夯，但如果是過年或情人節，大勢唇色不見得一定討喜。如果要為好感度加分，必須掌握顯白好氣色、潤澤不乾澀兩大要點，拜年、約會還是首推水光珊瑚色、柔霧玫瑰色，氣場太強的色號可以留著和朋友逛街、看電影時再用。

光澤感唇膏有些太過水亮黏膩，質地太軟又容易一不小心就塗太厚，2020年1月上市的REVLON露華濃水潤晶漾唇膏碰觸到雙唇隨即化為奶霜般的柔軟質地，輕盈不黏膩，採用按壓式的筆狀造型，按壓末端1～2下就是最恰到好處的使用份量，讓唇膏每次使用都像剛拆封般新鮮，並保持最容易勾勒唇形的斜切角度，主打色號為「003水光珊瑚」、「007玫瑰寶石」。

2020年1月於康是美獨家開賣的REVLON露華濃一吻光澤精華唇油，兼具精華唇油的保養力與唇彩的發色度，閃耀自然水感光澤，搭配彈力海綿刷頭可均勻沾取唇油，不需技巧就能塗擦出勻潤豐彈的夢幻美唇，精選唯美6色納入春日花園裡的玫瑰、珊瑚、桃粉、莓果等迷人色調，每一款都是溫柔又強大的斬男勾心色選。

MAYBELLINE媚比琳經典的極綻色系列全新推出LOVE NOTES偷心唇膏，囊括奶油般滑順的絲絨霧光唇膏、保濕霧感的柔霧花蜜唇膏、滋潤柔光的緞光絲柔唇膏等3種質地，全新6色是專為亞洲膚色打造的顯白勾男唇色，包裝以黑底外殼搭配紅色漸層色澤並灑上閃耀亮粉，打開後更暗藏著「BE MINE」、「LOVE YOU」等令人臉紅心跳的直白告白情話，是情人節前夕表白首選心機小禮物，首推顯白煙燻玫瑰色的柔霧花蜜唇膏主打色「807 SOULMATE」，濃郁奶茶玫瑰色的絲絨霧光唇膏「806 HI BABY！」能妝點柔美可人氣質；另一款主打色緞光絲柔唇膏「105 BE MINE」薄擦可打造時髦小姊姊風情，厚塗則是優雅內斂的鐵鏽棕色。