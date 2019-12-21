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罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

60顆燈飾、300座雪燈籠！日本「8個冬季活動」宛若童話

2019-12-21 15:02聯合報 記者陳睿中／即時報導

隨著冬季到來，日本東北及信越地區也搖身一變，成為白雪覆蓋的銀色世界。點燈、雪燈籠、雪屋、冰雕、冬季煙火及玩雪娛樂等各式各樣的雪祭與冬季活動，也將陸續登場，讓旅客可以體驗冬季獨有的魅力。

【SENDAI光之祭典】（宮城縣）

「SENDAI光之祭典」為宮城縣仙台市的超人氣冬季代表點燈活動。在定禪寺通上綿延的160棵櫸樹樹枝上，纏繞60萬顆有如繁星的燈飾，每年吸引大量遊客共襄盛舉，可以充分享受如夢似幻般的光影變化。

活動時間：2019年12月6日（五）～12月31日（二）

活動地點：宮城縣仙台市定禪室通（東二番丁通～市民會館前）

【十和田湖冬季物語】（青森縣）

「十和田冬季物語」為每年於十和田湖所舉辦的冬季活動，規劃有藍色LED燈點綴而成的燈光特效與光之隧道，還有雪燈籠、少女之像夜間點燈等活動，有如置身於幻想般的夢幻氛圍中。每日更會發射「冬季煙火」，還有舞台活動、品嚐美食、在雪屋裡喝甜酒等各式充滿魅力的活動。

活動時間：2020年1月24日（五）～2月24日（一）

活動地點：十和田湖畔休屋 冬季物語特設會場

【盛岡雪燈】（岩手縣）

盛岡雪燈在本州最嚴寒「盛岡」冬夜舉行。活動中，可以在眾多的迷你雪屋中觀賞雪燈、冰雕及雪像，可以一窺由雪燈的溫暖燭光與潔白冬雪交織而成的幻想世界。

活動時間：2020年2月6日（四）～2月8日（六）

活動地點：盛岡城跡公園、盛岡歷史文化館等地

【飯山雪祭】（長野縣）

位於長野縣最北端的飯山，為日本數一數二的豪雪地帶。「飯山雪祭」為當地冬季的代表性活動。街道中到處可見市民所製作的雪像。活動期間，也舉辦如雪像競賽、雪中神轎、雪中音樂會等各式活動。到了夜晚亦有點燈、雪燈籠。

活動時間：2020年2月8日（六）～2月9日（日）

活動地點：飯山市文化交流館なちゅら

【大內宿雪祭】（福島縣）

福島縣南會津的「大內宿」，至今仍保留傳統式茅葺建築聚落，被指定為國家重要傳統建造物群保存地區。每年2月的第二個週末，皆會在此舉行由雪燈籠所映照出的幻想雪祭「大內宿雪祭」。另外還有吊糰子競賽，蕎麥麵大胃王比賽、歌謠秀、煙火大會等豐富活動。

活動時間：2020年2月8日（六）～2月9日（日）

活動地點：福島縣南會津郡下鄉町大內宿

【上杉雪燈籠祭】（山形縣）

「上杉雪燈籠祭」為米澤的象徵性冬季祭典。會場有約300座雪燈籠及1,000座紙罩雪燈，邀請旅客一同踏入童話世界。現場也有各式活動與物產博覽會。

活動時間：2020年2月8日（六）～2月9日（日）

活動地點：上衫神社境內、松が岬公園一帶

【十日町雪祭】（新瀉縣）

「十日町雪祭」視為現今雪祭的發源地。分散於十日町市內各處的「雪的藝術品」與「祭典廣場」為雪祭看點。可以享受在地美食、雪中茶會、巨大雪梯以及雪國十日町限定的在地風情。

活動時間：2020年2月14日（五）～2月16日（日）

活動地點：新瀉縣十日町市市內一円

【橫手雪屋祭】（秋田縣）

「橫手雪屋」已有約450年的歷史，並於每年的2月15、16日夜晚舉行祭祀水神的小正月習俗。也為陸奧冬天代表景緻。於雪屋中，孩子們一邊說著「請進入雪屋」、「請祭拜水神」，一邊款待旅客甜酒與麻糬，成為獨特的冬日景緻。

活動時間：2020年2月15日（六）～2月16日（日）

活動地點：秋田縣橫手市橫手地區內

「飯山雪祭」除了可見到雪像。還會舉辦如雪像競賽、雪中神轎等各式活動。圖／JR東日...
「飯山雪祭」除了可見到雪像。還會舉辦如雪像競賽、雪中神轎等各式活動。圖／JR東日本提供
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「十日町雪祭」被視為現今雪祭的發源地。圖／JR東日本提供
「十日町雪祭」被視為現今雪祭的發源地。圖／JR東日本提供
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福島縣南會津的「大內宿」，每年2月會舉行由雪燈籠所映照出的幻想雪祭「大內宿雪祭」...
福島縣南會津的「大內宿」，每年2月會舉行由雪燈籠所映照出的幻想雪祭「大內宿雪祭」。圖／JR東日本提供
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旅客在盛岡雪燈活動中，可以在眾多的迷你雪屋中觀賞雪燈、冰雕及雪像。圖／JR東日本...
旅客在盛岡雪燈活動中，可以在眾多的迷你雪屋中觀賞雪燈、冰雕及雪像。圖／JR東日本提供
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「十和田冬季物語」為每年於十和田湖所舉辦的冬季活動。圖／JR東日本提供
「十和田冬季物語」為每年於十和田湖所舉辦的冬季活動。圖／JR東日本提供
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「上杉雪燈籠祭」會場有約300座雪燈籠及1,000座紙罩雪燈燭。圖／JR東日本提...
「上杉雪燈籠祭」會場有約300座雪燈籠及1,000座紙罩雪燈燭。圖／JR東日本提供
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「SENDAI光之祭典」有60萬顆有如繁星的燈飾，每年吸引大量遊客共襄盛舉。圖／...
「SENDAI光之祭典」有60萬顆有如繁星的燈飾，每年吸引大量遊客共襄盛舉。圖／JR東日本提供
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「橫手雪屋」已有約450年的歷史，為陸奧冬天代表景緻。圖／JR東日本提供
「橫手雪屋」已有約450年的歷史，為陸奧冬天代表景緻。圖／JR東日本提供
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雪祭福島秋田青森岩手

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