鴻運當「頭」！巴黎卡詩「金緻柔馭露鴻運春節限量版」火紅喜氣　momo官方旗艦店限量特惠組快搶

過年就是要喜氣，正所謂鴻運當「頭」，照顧好髮質可以讓人容光煥發、朝氣蓬勃，許多人習慣在過年前到美髮沙龍換個新造型，吹、染、整、燙容易導致秀髮傷害，更需要細心呵護。

KERASTASE PARIS巴黎卡詩首次推出針對農曆新春設計的金緻柔馭露鴻運限量版100ml， 將品牌熱銷第一名的「小金油」換上紅色新衣，變身為鴻運小金油，並以金屬折射花紋襯底，洋溢著春暖花開的喜慶及高貴大氣感，更能藉油護髮油照顧髮質，讓新髮型閃耀金鼠年。

為了迎合大眾喜愛在過年試手氣的習俗，巴黎卡詩與合作沙龍、直營專櫃新年期間推出「紅運靈籤試手氣」活動，巴黎卡詩直營專櫃12月26日至2020年1月31日消費滿2,000元可抽取紅運靈籤一個，最大獎為價值2,000元的金緻柔馭露100ml。

此外，巴黎卡詩momo購物網官方旗艦館也將於2020年1月6日開幕，首推限量100組的新春紅運限量組，內含金緻柔馭露鴻運限量版100ml、白金賦活髮膜75ml、胺基酸平衡髮浴80ml、皇家鳶尾滋養髮浴10ml、靜夜修護精華6ml X 2，價值3,750元、優惠價2,000元；航海限量護髮油組內含金緻柔馭露30ml、花漾粉金緻柔馭露30ml、黑鑽逆時玫瑰香氛露30ml、胺基酸平衡髮浴80ml、皇家鳶尾滋養髮浴10ml、靜夜修護精華6ml X 2，價值2,750元、優惠價2,000元。