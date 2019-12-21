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DIOR發表早秋女裝 網紗貝雷帽、漁夫帽看來又要缺貨了

2019-12-21 13:11聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

DIOR發表2020早秋女裝，除了創意總監Maria Grazia Chiuri喜愛的哲學、文學精神之外，本季著重在襯衫單品的表現，以多樣化的造型和長度表現迪奧先生鍾愛的襯衫品項，此外，各式網紗貝雷帽、漁夫帽已可預見將是搶手熱賣品。

在DIOR發表的2020早秋女裝中，部分以女攝影師Brigitte Niedermair拍攝的圖像為主，這位擅長以靜物風格展現時尚品味的攝影師，將DIOR御用模特兒Ruth Bell的神情拍得相當空靈乾淨，也凸顯了她所戴貝雷帽的華麗俏皮。除了襯衫之外，經典的Bar Jacket在本季也有新面貌，延續前季的英倫風，褲裙、蘇格蘭短裙、褶襟裙等豐富了知性優雅的選項，各式夾克、短大衣及風衣外套，則向中性帥氣的輪廓靠攏。

迪奧先生曾在1956年說過，「我想要採用一種與眾不同的方式來風尚我所設計的衣服，如建築般解構，用女性自身的體態線條散發舉手投足的魅力。」Maria Grazia Chiuri在此命題下，於傳統中創新，將她來自於義大利時尚的血統融入迪奧先生的高級訂製傳承中，交錯在義式與法式之間，男性陽剛氣息的表現在顏色、圖騰的運用，而米、黑色或藍、黑色的格紋到迷彩，也是本季主要色彩圖紋。

熱賣的帽飾在早秋以網紗增添華麗氣息。圖／DIOR提供
熱賣的帽飾在早秋以網紗增添華麗氣息。圖／DIOR提供
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本季著重在襯衫單品的表現，以多樣化的造型和長度表現。圖／DIOR提供
本季著重在襯衫單品的表現，以多樣化的造型和長度表現。圖／DIOR提供
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復古圖繪印花結合新潮中性輪廓，豐富女裝的可能性。圖／DIOR提供
復古圖繪印花結合新潮中性輪廓，豐富女裝的可能性。圖／DIOR提供
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各式夾克、短大衣及風衣外套，有著帥氣俐落的輪廓。圖／DIOR提供
各式夾克、短大衣及風衣外套，有著帥氣俐落的輪廓。圖／DIOR提供
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Brigitte Niedermair拍攝的Ruth Bell，演繹優雅的網紗貝...
Brigitte Niedermair拍攝的Ruth Bell，演繹優雅的網紗貝雷帽。圖／DIOR提供
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2020早秋以女性自身的體態線條散發舉手投足的魅力。圖／DIOR提供
2020早秋以女性自身的體態線條散發舉手投足的魅力。圖／DIOR提供
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攝影義大利

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