DIOR發表早秋女裝 網紗貝雷帽、漁夫帽看來又要缺貨了

DIOR發表2020早秋女裝，除了創意總監Maria Grazia Chiuri喜愛的哲學、文學精神之外，本季著重在襯衫單品的表現，以多樣化的造型和長度表現迪奧先生鍾愛的襯衫品項，此外，各式網紗貝雷帽、漁夫帽已可預見將是搶手熱賣品。

在DIOR發表的2020早秋女裝中，部分以女攝影師Brigitte Niedermair拍攝的圖像為主，這位擅長以靜物風格展現時尚品味的攝影師，將DIOR御用模特兒Ruth Bell的神情拍得相當空靈乾淨，也凸顯了她所戴貝雷帽的華麗俏皮。除了襯衫之外，經典的Bar Jacket在本季也有新面貌，延續前季的英倫風，褲裙、蘇格蘭短裙、褶襟裙等豐富了知性優雅的選項，各式夾克、短大衣及風衣外套，則向中性帥氣的輪廓靠攏。