影／優人浴火重生 今起重現《時間之外》

優人神鼓山上劇場8月13日突遭祝融，31年來的創作心血，付之一炬；然而，優人神鼓不因鉅變而改變，仍每日往返山上劇場排練，如期2019歲末台北、台中感恩演出。

優人表示，一場猝不及防的大火，排練場、休憩空間及超過200件鼓具、樂器等演出器具皆化為灰燼；這片山林再次用智慧提醒我們「離家已遠了，該好好的沉澱、思考，如何再次回到初始的本質」。藝術總監劉若瑀表示，「大自然造就優人的存在，這次把我們打回原點，讓我們成為大自然的一部分，讓每一個腳步都往自然走去，任何的事皆可『成住壞空』，不因物質而改變，我們將有機會再次思考！」

優人說，《時間之外》將引領觀者從演者回身旋回轉的過程中，看見自己、了解自己，進而自在地與自己的生命、與天地共舞，在每一個當下完全地、清楚地合而為一，走進《時間之外》遨遊于無盡藏之浩瀚宇宙。大火已逝後的《時間之外》，優人神鼓也將從餘燼中淬煉出的全新面貌。

「優人神鼓山上劇場共建計畫」期盼為環境盡一份心力，讓更多人親自走進山林、擁抱生態，真正理解人與自然共存的意義。藉藝術行動與優人共同打造台灣第一個自然環境劇場。