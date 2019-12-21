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挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

英法禮盒春節限定款 搶攻過年送禮商機

2019-12-21 11:00經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

春節前夕進入送禮旺季，除了傳統中式點心禮盒之外，西式點心也積極搶攻農曆新年送禮商機，近日紛紛推出2020春節限定款，除了汲取中式點心禮盒大紅喜氣包裝元素，西式點心禮盒還多了該國的文化特色，呈現東西文化元素兼容並蓄的美感。

La trinitaine 法國布列塔尼餅乾，為了即將到來的2020春節，推出限量商品及禮盒，以紅色為主的禮盒，充滿喜氣，洋溢著親友相聚的歡樂，及年節熱鬧的氣氛，除了適合闔家團聚、聊天、遊戲時的點心，也適合饋贈親友。

其中2020春節限量款巴黎風情，將法國著名的景點巴黎聖母院、聖心大教堂、艾菲爾鐵塔、榮軍院、亞歷山大三世橋、塞納河遊船一一呈現在鐵盒上 ，浪漫又喜氣，內容包括原味薄片約13片、層酥蛋捲約16根、微甜酥塔約10片等品牌經典點心。

英國倫敦旅遊指南必逛的Harrods百貨，除了極盡奢華的精品，還擁有將近200年自家出品的茶品歷史，今年因應2020農曆年節的送禮需求，推出七款「百年茶香」英式春節禮盒，以Harrods專業品茶師走訪世界各地茶園嚴選茶葉，多元獨特的香氣與口味，推出典雅的英式春節年節禮品。

首推的七款多元風格茶香的英式茶香禮盒，包含採摘自印度、斯里蘭卡的優質茶種，散發清爽淡雅風味的「經典茶香禮盒」，香氣濃郁的英式早餐紅茶，搭配可愛熊熊馬克杯與英式果醬的「英倫茶香禮盒」，還有品味花草的獨特清香茶香的「異國茶香禮盒」，每款禮盒各具特色，可依照送禮對象挑選適合的品項。

俏皮的倫敦街景插畫風格，並搭配精選紅酒與英式午茶的尊爵香醇禮盒。圖/Harrod...
俏皮的倫敦街景插畫風格，並搭配精選紅酒與英式午茶的尊爵香醇禮盒。圖/Harrods提供
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一次收集艾菲爾鐵塔、聖母院等巴黎著名景點於包裝盒上的春節限量款巴黎風情禮盒。圖/...
一次收集艾菲爾鐵塔、聖母院等巴黎著名景點於包裝盒上的春節限量款巴黎風情禮盒。圖/La trinitaine 法國布列塔尼提供
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春節巴黎聖母院法國

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