鼠年開啟12年大運關鍵年 12生肖想招財看這邊

明年鼠年即將到來，命理師湯鎮瑋出版《2020財寶鼠來開運農民曆》（人類文化事業有限公司），指出鼠年為12生肖源起，也是掌握12年大運的開始，建議讀者12生肖招12年大財運的方法及開運錦囊。

鼠（犯太歲）：

容易有懷才不遇之感，幸關鍵時刻會有貴人伸出援手。太歲年情緒較易陷入低潮，人際相處綁手綁腳，想要維持或開展新戀情頗有難度。在年初手頭還寬裕時就準備好應急資金，以備不時之需，短線、風險高的投資能免則免。開運錦囊：在開運吉日到五行中帶金、水的銀行和金融機構接財水，可自備瓶子裝取銀行的水，將財水引進家門！

牛（全年運勢第二名）：

有機會在事業上大展拳腳。在維持人際情感上，容易因急切的想要表現自己，而不惜大手筆請客或送禮，切忌衝動性消費。遇到病符星，代表自己或親人身體抵抗力較差，容易出現疾病橫禍，尤其是患有舊疾或慢性病者，身體健康狀況堪憂。開運錦囊：在開運吉日當天配戴黃色系的飾品，或穿著黃色、咖啡色系的衣服。

虎：

在忙碌之餘向同事或者上司虛心請益，會有意想不到的收穫。單身者易有「愛在心裡口難開」之苦。要避免垃圾食物也要提防家中老人因病釀災，對於家人的健康變化不能掉以輕心。開運錦囊：在開運吉日帶著綠色玉石的印鑑，作為開戶的開運章，印（蔭）我生財，活絡財運！

兔（犯太歲）：

保持低調，貴人吉星就能有助於你。遇到突發狀況時，要沉著冷靜應對，貴人會適時伸出援手。既有紅鸞星動，又犯咸池桃花，還受到刑太歲的影響，有伴者易受爛桃花折磨，一定要潔身自好，才不會影響婚姻。開運錦囊：2020年可以在居家西北方的位置種植開運竹或是綠色植物，充滿生機，代表好運扶搖直上，帶動財氣，

龍：

順運之年。感情運勢較為疲弱，幸好流年和合，還算有些優勢。可多關注房產訊息，若手頭有資金，考量後或可置產投資。容易有意外災害，尤其外地遠行時，健康安全更要加倍留意。開運錦囊：在開運吉日到五行中帶火、土的銀行和金融機構黃金存摺開戶，購買黃金，為自己打造一個金財庫。

蛇（全年運勢第一名）：

此年大吉星加分，有貴人相助，職場上能充分發揮才華，闖出一片天空。身體狀況良好的屬蛇朋友來說，2020年幾乎不會被災厄病氣近身。開運錦囊：可以特別選開運吉日的中午時段到五行中帶火、土的銀行和金融機構存入尾數為八的款項當作錢母，通達財運。

馬（犯太歲）：

歲破凶星逞威，可能會因為對小地方不夠細膩，而在工作中出現紕漏。感情逢沖易散，務必要即時調整好心態。財運直下，不宜進行大金額的短線投資。開運錦囊：在開運吉日午時可以在家中的財位，擺放紅色系鮮花，運勢如日中天，人脈通錢脈，招來好的人緣財！

羊（犯太歲）：

逢「死符」煞星入宮，切勿探病或奔喪，以免沾染穢氣影響運勢。流年財運不安，容易遭遇盜賊，有被偷、被搶或者被騙的可能，千萬不可貪小便宜或道聽塗說的胡亂投資。要多關注身體狀況，提高警惕心，一旦感覺不適就要立刻前往醫院檢查。開運錦囊：可以在家中餐廳擺放有黃澄澄稻穗收割的五穀豐收圖，代表家中財庫豐隆，滿載而歸之意。

猴（全年運勢第三名）：

職場發展占有先天的好運優勢，不過要小心五鬼星喜歡躲在暗處，難免有小人擋道，須提防暗地冷箭。財運旺盛，不妨趁購置固定資產或具有保值的物件。不能因好奇或新鮮而食用稀奇古怪的東西。開運錦囊：將白水晶葫蘆擺放在梳妝台，可以穩定心性。

雞（犯太歲）：

凡是涉及工作都要保持低調，機密事項萬不可當成茶餘飯後話題來談論。男性朋友雖容易得到年長女性的幫助和喜歡，但要慎防美人計。要減少風險類的投資項目。開運錦囊：可多配戴金、銀飾品或發亮的飾品，穿金戴銀增加貴氣。

狗：

可望突破事業瓶頸，獲得新的進展和提升！單身者有許多結識異性的機會，有伴者雖日常相處中會出現小摩擦，但很快就能解決。正財運可望再提升。2020年健康運勢遇「喪門」、「地喪」作威，影響心神不寧。開運錦囊：在開運吉日到財神廟點財神燈補運，照亮光明前途。

豬：