親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

鼠年開啟12年大運關鍵年 12生肖想招財看這邊

2019-12-21 10:47聯合報 記者何定照／台北即時報導

明年鼠年即將到來，命理師湯鎮瑋出版《2020財寶鼠來開運農民曆》（人類文化事業有限公司），指出鼠年為12生肖源起，也是掌握12年大運的開始，建議讀者12生肖招12年大財運的方法及開運錦囊。

鼠（犯太歲）：

容易有懷才不遇之感，幸關鍵時刻會有貴人伸出援手。太歲年情緒較易陷入低潮，人際相處綁手綁腳，想要維持或開展新戀情頗有難度。在年初手頭還寬裕時就準備好應急資金，以備不時之需，短線、風險高的投資能免則免。開運錦囊：在開運吉日到五行中帶金、水的銀行和金融機構接財水，可自備瓶子裝取銀行的水，將財水引進家門！

牛（全年運勢第二名）：

有機會在事業上大展拳腳。在維持人際情感上，容易因急切的想要表現自己，而不惜大手筆請客或送禮，切忌衝動性消費。遇到病符星，代表自己或親人身體抵抗力較差，容易出現疾病橫禍，尤其是患有舊疾或慢性病者，身體健康狀況堪憂。開運錦囊：在開運吉日當天配戴黃色系的飾品，或穿著黃色、咖啡色系的衣服。

虎：

在忙碌之餘向同事或者上司虛心請益，會有意想不到的收穫。單身者易有「愛在心裡口難開」之苦。要避免垃圾食物也要提防家中老人因病釀災，對於家人的健康變化不能掉以輕心。開運錦囊：在開運吉日帶著綠色玉石的印鑑，作為開戶的開運章，印（蔭）我生財，活絡財運！

兔（犯太歲）：

保持低調，貴人吉星就能有助於你。遇到突發狀況時，要沉著冷靜應對，貴人會適時伸出援手。既有紅鸞星動，又犯咸池桃花，還受到刑太歲的影響，有伴者易受爛桃花折磨，一定要潔身自好，才不會影響婚姻。開運錦囊：2020年可以在居家西北方的位置種植開運竹或是綠色植物，充滿生機，代表好運扶搖直上，帶動財氣，

龍：

順運之年。感情運勢較為疲弱，幸好流年和合，還算有些優勢。可多關注房產訊息，若手頭有資金，考量後或可置產投資。容易有意外災害，尤其外地遠行時，健康安全更要加倍留意。開運錦囊：在開運吉日到五行中帶火、土的銀行和金融機構黃金存摺開戶，購買黃金，為自己打造一個金財庫。

蛇（全年運勢第一名）：

此年大吉星加分，有貴人相助，職場上能充分發揮才華，闖出一片天空。身體狀況良好的屬蛇朋友來說，2020年幾乎不會被災厄病氣近身。開運錦囊：可以特別選開運吉日的中午時段到五行中帶火、土的銀行和金融機構存入尾數為八的款項當作錢母，通達財運。

馬（犯太歲）：

歲破凶星逞威，可能會因為對小地方不夠細膩，而在工作中出現紕漏。感情逢沖易散，務必要即時調整好心態。財運直下，不宜進行大金額的短線投資。開運錦囊：在開運吉日午時可以在家中的財位，擺放紅色系鮮花，運勢如日中天，人脈通錢脈，招來好的人緣財！

羊（犯太歲）：

逢「死符」煞星入宮，切勿探病或奔喪，以免沾染穢氣影響運勢。流年財運不安，容易遭遇盜賊，有被偷、被搶或者被騙的可能，千萬不可貪小便宜或道聽塗說的胡亂投資。要多關注身體狀況，提高警惕心，一旦感覺不適就要立刻前往醫院檢查。開運錦囊：可以在家中餐廳擺放有黃澄澄稻穗收割的五穀豐收圖，代表家中財庫豐隆，滿載而歸之意。

猴（全年運勢第三名）：

職場發展占有先天的好運優勢，不過要小心五鬼星喜歡躲在暗處，難免有小人擋道，須提防暗地冷箭。財運旺盛，不妨趁購置固定資產或具有保值的物件。不能因好奇或新鮮而食用稀奇古怪的東西。開運錦囊：將白水晶葫蘆擺放在梳妝台，可以穩定心性。

雞（犯太歲）：

凡是涉及工作都要保持低調，機密事項萬不可當成茶餘飯後話題來談論。男性朋友雖容易得到年長女性的幫助和喜歡，但要慎防美人計。要減少風險類的投資項目。開運錦囊：可多配戴金、銀飾品或發亮的飾品，穿金戴銀增加貴氣。

狗：

可望突破事業瓶頸，獲得新的進展和提升！單身者有許多結識異性的機會，有伴者雖日常相處中會出現小摩擦，但很快就能解決。正財運可望再提升。2020年健康運勢遇「喪門」、「地喪」作威，影響心神不寧。開運錦囊：在開運吉日到財神廟點財神燈補運，照亮光明前途。

豬：

事業發展大好，只要腳踏實地行動，定能創造佳績。單身者異性緣不錯，有伴者則是要潔身自愛。長期投資項目喜報不斷，但是不要繼續貪心加大投資。開運錦囊：平常可以多去有水的的場所，例如泡溫泉。

《2020財寶鼠來開運農民曆》。圖／人類文化提供
《2020財寶鼠來開運農民曆》。圖／人類文化提供
分享

開運運勢財運

延伸閱讀

12生肖五大運勢排行榜出爐！ 蛇牛猴整體最佳

管理錦囊／新手主管生存術

2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍...

土象星座／2020星座運勢！金牛財運勢來的快...

風象星座／2020星座運勢！雙子升遷運超強，...

水象星座／2020星座運勢！巨蟹要控制脾氣，...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

影／優人浴火重生 今起重現《時間之外》

2019-12-21 12:08

熊貓首創 送外送員上安駕課

2019-12-21 00:18

米其林年菜外帶 圍爐宴星光滿滿

2019-12-20 22:32

時尚品牌 跨足高級珠寶市場

2019-12-20 22:19

魚片涮3秒最對味！日本橋つじ半推「湯霜鮮魚野菜鍋」

2019-12-20 22:05

鼠年聯名美妝新角色！ETUDE HOUSE「湯姆貓與傑利鼠」雙色腮紅、唇霧微烤色系必收

2019-12-20 21:53

陪你一夜好眠！超萌「哆啦A夢」聖誕樹、小夜燈冬季限定上市

2019-12-20 21:17

重溫紙醉金迷上海風情！可不可新品「胭脂扣」、「莓果莓果」限期10天快閃

2019-12-20 20:23

活鰻魚現烤3吃！米其林級「三河屋」鰻魚飯糰只要40元

2019-12-20 19:44

迎接2020百萬人潮湧入信義區 15家百貨商場準備嗨翻跨年夜

2019-12-20 18:48

BT21、熊大粉絲快衝！「LINE FRIENDS潮玩限定店」台北華山登場　700項商品好買又好拍

2019-12-20 18:15

到南門市場用Apple Pay辦年貨 買再多都不怕現金不夠

2019-12-20 17:26

不用飛韓國 新光三越韓國展現拍現拿韓系美顏證件照

2019-12-20 16:47

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

米奇米妮鐵粉快衝！「innisfree迪士尼限定系列」保養、彩妝全都有　唐老鴨也來了

2019-12-20 14:06

芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45

LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

2019-12-20 12:52

把觀眾帶到蟲洞邊緣！劉彥成新作秀兩種時空

2019-12-20 12:50

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:04

肉粽只要12元！「呷七碗」進駐北車 限時3日享優惠

2019-12-20 11:49

郭董的年節伴手禮曝光！馬雲、孫正義都嚐過

2019-12-20 11:48

影／不當馬路三寶 foodpanda送外送員上駕訓課

2019-12-20 10:31

迪奧香氛世家信義快閃 LOEWE金豔出鏡

2019-12-20 03:14

M.A.C與故宮推聯名彩妝 包裝被批俗氣、龍紋盤大讚美呆

2019-12-19 22:45

14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈

2019-12-19 21:53

比臉還大！神戶「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-19 21:25

一次吃鐵板燒＋燒肉＋鍋物！犇「割烹鐵板燒套餐」上桌

2019-12-19 19:18

紫藕色沙漠神秘美!香奈兒2020春季彩妝 頰彩玫瑰金絕美

2019-12-19 18:20

全台首間「迪奧香氛世家快閃店」開幕！3款亞洲暢銷香氣快入手

2019-12-19 18:00

「Hello Kitty快閃店」插旗板橋車站！現做人形燒、捲心酥買氣超旺

2019-12-19 17:33

跨年到大魯閣草衙道 「鈴鹿賽道樂園」四大娛樂免費玩

2019-12-19 17:22

天使紅蝦加1元多1貫！海壽司再送38888、16888現金獎

2019-12-19 17:22

買一送一自由配 班尼頓推耶誕節秋冬優惠

2019-12-19 17:17

Hamilton、MIDO打造周年腕表 重新演繹經典設計創話題

2019-12-19 17:16

大金變頻空調＋空氣清淨機優惠成雙 最高現省八千元

2019-12-19 17:05

手搖飲達人帶路！盤點冬季必喝4大「熱飲」超暖心

2019-12-19 17:01

台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶

2019-12-19 16:24

不用再只吃稀飯！鳳梨能讓肉變軟 菜冷凍3天不再咬不爛

2019-12-19 16:16
看更多

熱門文章

張國煒親自開回星宇航空二號機 23日降落小港機場

2019-12-20 16:59

影／下月通車 空拍看蘇花改壯麗美景

2019-12-20 17:32

絕美銀白世界 玉山降下今年冬天「初雪」

2019-12-20 12:38

LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

2019-12-20 12:52

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45

爲何百元理髮都沒漲價？ 網點出站穩市場兩大關鍵

2019-12-20 16:36

12生肖五大運勢排行榜出爐！ 蛇牛猴整體最佳

2019-12-20 11:55

元旦交通八大新制 機車駕訓補助1300元、超跑拖吊2萬元

2019-12-20 22:07

油價恐連2漲 估23日起98汽油漲破31元大關

2019-12-20 12:19

蘇花改1月6日全線通車 車程省1小時

2019-12-21 00:17

【小孟塔羅】測！2020年我能找到另一半嗎？

2019-12-20 13:09

吳克群對談賈靜雯：我想對十年前的自己說，你的選擇是對的

2019-12-20 15:32

冬寒比不上心寒！這3個星座最容易感染「冬季憂鬱」

2019-12-20 13:14

「可不要再救我了嗎？」醫：不應只將病童意見視為叛逆

2019-12-20 12:49

遠航恐缺席 交通部：第二波春節離島加班機下周一公布

2019-12-20 12:19

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

蘇花改1月6日下午4時全線通車

2019-12-20 14:16

周日轉乾冷 北部低溫下探15度

2019-12-21 00:19

有12月颱生成跡象 吳德榮：外圍環流可能間接影響台灣

2019-12-21 09:00

學童點散瞳劑近視增加100度 醫師提醒要注意這三點

2019-12-20 16:43

每日星座運勢／雙子靈活創意多運用　易有好的表現

2019-12-21 00:00

迷客夏「買6杯捐6元」總金額遭質疑 公開匯款紀錄揭3原因

2019-12-20 12:28

活鰻魚現烤3吃！米其林級「三河屋」鰻魚飯糰只要40元

2019-12-20 19:44

新北勞工局公布第6波違法雇主名單 2客運業遭罰百萬

2019-12-20 13:35

枯水期到了 北水局呼籲大家節約用水

2019-12-20 18:36

別人都過得比較好？其實是這個原因讓你離幸福越來越遠

2019-12-20 12:38

氣象局：今白天回溫 明北台灣略變天

2019-12-21 09:39

血庫僅剩4天存量 O型最缺

2019-12-21 00:19

包裝水煮蛋感染李斯特菌美國1死 醫提醒這些食物要留心

2019-12-21 10:22

【懶人包】聖誕季全台6都景點這樣玩！耶誕活動看這篇

2019-12-20 14:17

不用飛韓國 新光三越韓國展現拍現拿韓系美顏證件照

2019-12-20 16:47

遠航無預警停飛 退票今破6萬筆

2019-12-20 21:32

電影院為何不推月票？ 網友分析曝真相：老闆虧死了

2019-12-20 11:20

BT21、熊大粉絲快衝！「LINE FRIENDS潮玩限定店」台北華山登場　700項商品好買又好拍

2019-12-20 18:15

各地水氣減少氣溫回升 中南部日夜溫差增大

2019-12-21 08:32

老翁腸胃不適竟是腦中風！高雄長庚搶命成功

2019-12-20 15:45

【童言童語】Lingo／重要的東西

2019-12-21 06:00

米奇米妮鐵粉快衝！「innisfree迪士尼限定系列」保養、彩妝全都有　唐老鴨也來了

2019-12-20 14:06

快速公路拖救車收費統一 元旦上路

2019-12-20 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top