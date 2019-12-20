親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

曾胖成「張庭的奶奶」 林瑞陽瘦下變這樣

學者看政見會：張善政助韓「去草包」賴清德光芒蓋小英

魚片涮3秒最對味！日本橋つじ半推「湯霜鮮魚野菜鍋」

2019-12-20 22:05聯合報 記者陳睿中／即時報導

來自日本的「日本橋辻半海鮮丼」自即日起首度推出「湯霜鮮魚野菜鍋」，藉由鮮魚高湯、集結8種海鮮的海鮮滑、現流魚片與多種時蔬搭配而成，帶來另一種冬季的溫暖，也為不敢吃生食的民眾，帶來自在的用餐體驗。為慶祝新菜上市，也提供近8折的嘗鮮方案，以及甜品加價優惠。

「日本橋辻半海鮮丼」（つじ半），乃是日本知名連鎖丼飯店，以珠寶盒般的海鮮丼最具代表性，已經連續5年獲得日本全國丼海鮮丼部門金賞。在2018年，日本橋辻半首度登台，並且陸續在台推出多款台灣限定的獨家料理。

本次在台獨家推出的「湯霜鮮魚野菜鍋」，選用超過10公斤的大型鮮魚，先將魚頭熬煮成湯底，再加入日本水菜、娃娃菜、鮮菇、紫洋蔥等6種蔬菜，增添湯頭甘甜。搭配鍋物的主角，則是可生食的現流魚片，輕涮3～5秒即可食用。另外一項「生食級海鮮滑」，則是內含有鯡魚卵、黑海松貝、阿根廷天使紅蝦等8種海鮮的肉漿，下鍋烹煮後，可以一次嚐到多種海鮮的層次滋味。

業者也表示，食用到最後時，可以將添加鮭魚卵的白飯拌入鍋底的高湯內，製作成雜炊作為結尾。為配合不同佐料的口味、熟度，隨餐也會提供胡麻醬、蛋黃醬油、柚子胡椒醬等3種醬料供搭配。套餐原價680元，嘗鮮價560元。另外即日起至1月8日期間，點購湯霜鮮魚野菜鍋，原價120元的甜點，可享99元的優惠價。

生食級海鮮滑，內含有鯡魚卵、黑海松貝、阿根廷天使紅蝦等8種海鮮。圖／日本橋辻半海...
生食級海鮮滑，內含有鯡魚卵、黑海松貝、阿根廷天使紅蝦等8種海鮮。圖／日本橋辻半海鮮丼提供
分享
湯霜鮮魚野菜鍋，優惠價560元。圖／日本橋辻半海鮮丼提供
湯霜鮮魚野菜鍋，優惠價560元。圖／日本橋辻半海鮮丼提供
分享
現流鮮魚片除了可生食，也可下鍋快速涮煮。圖／日本橋辻半海鮮丼提供
現流鮮魚片除了可生食，也可下鍋快速涮煮。圖／日本橋辻半海鮮丼提供
分享

海鮮甜點

延伸閱讀

砲轟美國退出核協議 伊朗總統：不理智

日本官員：放寬對南韓科技原料出口管制

日本明年軍費1.5兆創新高 主要買F-35減...

2019年度日本電車內擾人榜 此惡行擠下去年...

日本流感恐提前進入高峰 跨年遊日須留意

Hybrid版平均油耗達36km/L　新世代...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

活鰻魚現烤3吃！米其林級「三河屋」鰻魚飯糰只要40元

2019-12-20 19:44

不用飛韓國 新光三越韓國展現拍現拿韓系美顏證件照

2019-12-20 16:47

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

鼠年聯名美妝新角色！ETUDE HOUSE「湯姆貓與傑利鼠」雙色腮紅、唇霧微烤色系必收

2019-12-20 21:53

陪你一夜好眠！超萌「哆啦A夢」聖誕樹、小夜燈冬季限定上市

2019-12-20 21:17

重溫紙醉金迷上海風情！可不可新品「胭脂扣」、「莓果莓果」限期10天快閃

2019-12-20 20:23

迎接2020百萬人潮湧入信義區 15家百貨商場準備嗨翻跨年夜

2019-12-20 18:48

BT21、熊大粉絲快衝！「LINE FRIENDS潮玩限定店」台北華山登場　700項商品好買又好拍

2019-12-20 18:15

到南門市場用Apple Pay辦年貨 買再多都不怕現金不夠

2019-12-20 17:26

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

米奇米妮鐵粉快衝！「innisfree迪士尼限定系列」保養、彩妝全都有　唐老鴨也來了

2019-12-20 14:06

芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45

LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

2019-12-20 12:52

把觀眾帶到蟲洞邊緣！劉彥成新作秀兩種時空

2019-12-20 12:50

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:04

肉粽只要12元！「呷七碗」進駐北車 限時3日享優惠

2019-12-20 11:49

郭董的年節伴手禮曝光！馬雲、孫正義都嚐過

2019-12-20 11:48

影／不當馬路三寶 foodpanda送外送員上駕訓課

2019-12-20 10:31

迪奧香氛世家信義快閃 LOEWE金豔出鏡

2019-12-20 03:14

M.A.C與故宮推聯名彩妝 包裝被批俗氣、龍紋盤大讚美呆

2019-12-19 22:45

14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈

2019-12-19 21:53

比臉還大！神戶「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-19 21:25

一次吃鐵板燒＋燒肉＋鍋物！犇「割烹鐵板燒套餐」上桌

2019-12-19 19:18

紫藕色沙漠神秘美!香奈兒2020春季彩妝 頰彩玫瑰金絕美

2019-12-19 18:20

全台首間「迪奧香氛世家快閃店」開幕！3款亞洲暢銷香氣快入手

2019-12-19 18:00

「Hello Kitty快閃店」插旗板橋車站！現做人形燒、捲心酥買氣超旺

2019-12-19 17:33

跨年到大魯閣草衙道 「鈴鹿賽道樂園」四大娛樂免費玩

2019-12-19 17:22

天使紅蝦加1元多1貫！海壽司再送38888、16888現金獎

2019-12-19 17:22

買一送一自由配 班尼頓推耶誕節秋冬優惠

2019-12-19 17:17

Hamilton、MIDO打造周年腕表 重新演繹經典設計創話題

2019-12-19 17:16

大金變頻空調＋空氣清淨機優惠成雙 最高現省八千元

2019-12-19 17:05

手搖飲達人帶路！盤點冬季必喝4大「熱飲」超暖心

2019-12-19 17:01

台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶

2019-12-19 16:24

不用再只吃稀飯！鳳梨能讓肉變軟 菜冷凍3天不再咬不爛

2019-12-19 16:16

餡料滿載！網購人氣「微甜室」草莓蛋糕、芋頭戚風開訂

2019-12-19 16:00

周冬雨肩上LONGCHAMP新年包款 被小老鼠啃掉了一角

2019-12-19 15:55

LV早秋男裝亮色迷彩上身 經典袋包沾惹運動風

2019-12-19 15:53

阿華田大玩跨界！當泰菜遇上甜食 在舌尖擦出新火花

2019-12-19 15:49

髮型垮掉還是帥！C羅跳2公尺56暴力頭球七百萬粉絲搶讚

2019-12-19 15:41
看更多

熱門文章

點光明燈愈近主神愈靈？專家說關鍵不在位置…

2019-12-20 09:00

張國煒親自開回星宇航空二號機 23日降落小港機場

2019-12-20 16:59

絕美銀白世界 玉山降下今年冬天「初雪」

2019-12-20 12:38

影／下月通車 空拍看蘇花改壯麗美景

2019-12-20 17:32

蘇花改全線通車時間拍板！1月6日下午4時

2019-12-20 12:07

影／不當馬路三寶 foodpanda送外送員上駕訓課

2019-12-20 10:31

12生肖五大運勢排行榜出爐！ 蛇牛猴整體最佳

2019-12-20 11:55

5星飯店食材逾期 不只國賓、晶華

2019-12-20 00:35

LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

2019-12-20 12:52

宣布了！蘇花改下月6日下午4點通車

2019-12-20 11:56

東北季風減弱空檔 吳德榮：會有一個溫暖的耶誕節

2019-12-20 07:36

電影院為何不推月票？ 網友分析曝真相：老闆虧死了

2019-12-20 11:20

終於等到了！蘇花改明年1月6日16時 開放全線通車

2019-12-20 11:44

爲何百元理髮都沒漲價？ 網點出站穩市場兩大關鍵

2019-12-20 16:36

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:04

年終面談被稱讚，別謙虛回「沒有啦」！幫你考核大加分的5個絕招

2019-12-20 09:23

每日星座運勢／金牛要注意工作細節　遇到理想情人

2019-12-20 00:00

全台血庫不到5天要見底 過年前全台缺需2萬7千袋熱血

2019-12-20 11:51

14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈

2019-12-19 21:53

今全台有雨、4縣市大雨特報 周日迎偏乾東北季風

2019-12-20 09:34

比臉還大！神戶「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-19 21:25

吳克群對談賈靜雯：我想對十年前的自己說，你的選擇是對的

2019-12-20 15:32

油價恐連2漲 估23日起98汽油漲破31元大關

2019-12-20 12:19

冬寒比不上心寒！這3個星座最容易感染「冬季憂鬱」

2019-12-20 13:14

遠航恐缺席 交通部：第二波春節離島加班機下周一公布

2019-12-20 12:19

【閱影人生】陳姵穎／一起笑一起哭，才是夫婦──電影《添好孕》

2019-12-20 06:00

【小孟塔羅】測！2020年我能找到另一半嗎？

2019-12-20 13:09

蘇花改1月6日下午4時全線通車

2019-12-20 14:16

M.A.C與故宮推聯名彩妝 包裝被批俗氣、龍紋盤大讚美呆

2019-12-19 22:45

調整你的飲食內容 有助緩解憂鬱症狀

2019-12-20 09:45

迷客夏「買6杯捐6元」總金額遭質疑 公開匯款紀錄揭3原因

2019-12-20 12:28

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

學童點散瞳劑近視增加100度 醫師提醒要注意這三點

2019-12-20 16:43

郭董的年節伴手禮曝光！馬雲、孫正義都嚐過

2019-12-20 11:48

「可不要再救我了嗎？」醫：不應只將病童意見視為叛逆

2019-12-20 12:49

【我愛一個人煮-95】太陽臉／鹹湯圓

2019-12-20 06:00

肉粽只要12元！「呷七碗」進駐北車 限時3日享優惠

2019-12-20 11:49

避免業者趁危加價 快速公路拖吊收費標準元旦上路

2019-12-20 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top