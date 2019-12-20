魚片涮3秒最對味！日本橋つじ半推「湯霜鮮魚野菜鍋」

來自日本的「日本橋辻半海鮮丼」自即日起首度推出「湯霜鮮魚野菜鍋」，藉由鮮魚高湯、集結8種海鮮的海鮮滑、現流魚片與多種時蔬搭配而成，帶來另一種冬季的溫暖，也為不敢吃生食的民眾，帶來自在的用餐體驗。為慶祝新菜上市，也提供近8折的嘗鮮方案，以及甜品加價優惠。

「日本橋辻半海鮮丼」（つじ半），乃是日本知名連鎖丼飯店，以珠寶盒般的海鮮丼最具代表性，已經連續5年獲得日本全國丼海鮮丼部門金賞。在2018年，日本橋辻半首度登台，並且陸續在台推出多款台灣限定的獨家料理。

本次在台獨家推出的「湯霜鮮魚野菜鍋」，選用超過10公斤的大型鮮魚，先將魚頭熬煮成湯底，再加入日本水菜、娃娃菜、鮮菇、紫洋蔥等6種蔬菜，增添湯頭甘甜。搭配鍋物的主角，則是可生食的現流魚片，輕涮3～5秒即可食用。另外一項「生食級海鮮滑」，則是內含有鯡魚卵、黑海松貝、阿根廷天使紅蝦等8種海鮮的肉漿，下鍋烹煮後，可以一次嚐到多種海鮮的層次滋味。