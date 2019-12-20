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鼠年聯名美妝新角色！ETUDE HOUSE「湯姆貓與傑利鼠」雙色腮紅、唇霧微烤色系必收

2019-12-20 21:53聯合報 記者陳立儀／即時報導

因為2020年是鼠年，米奇、米妮成了許多品牌邀約聯名的大熱門，但其實鼠界巨星還有一位，就是傑利鼠。2020年ETUDE HOUSE請來「湯姆貓與傑利鼠（TOM and JERRY）」，推出「LUCKY TOGETHER」新年聯名系列，就連彩妝品項數或組合內容物都是偶數，象徵「好事成雙、鼠鼠如意」，其中限量全新色系彩妝在韓國上市前就已讓韓妞們暴動，立體造型的粉潤雙色腮紅更是粉絲必收，部分品項在momo購物網、蝦皮購物搶先開賣，2020年元旦起於ETUDE HOUSE全台門市上市。

ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」聯名系列再度邀請韓國美妝教主PONY演繹湯姆貓與傑利鼠兩款妝容，代表傑利鼠的「就鼠很甜蜜」妝容以焦糖珊瑚色眼妝搭配微烤葡萄乾色腮紅、蜜桃果凍色霧染唇，「奔跑吧！湯姆貓」妝容則以玫瑰粉金色與白金色系眼妝搭配桃李色腮紅、全唇飽和的微烤玫瑰色唇彩。

網羅彩妝、保養、彩妝刷、泡泡沐浴組的ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」聯名系列品項很豐富，彩妝包括捲土重來的飽和水果唇霧色系、攻陷韓妞荷包的微烤系頰彩與眼影，ETUDE HOUSE兩大明星保養台柱的純晶系列及水足感系列也推出超值大容量版；特別的是，這次還特別設計了湯姆貓與傑利鼠造型的滿額贈品，2020年1月1日起至全台ETUDE HOUSE門市消費滿900元就送原子筆一支、消費滿1,500元送牙刷，數量有限送完為止。

ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」粉潤雙色腮紅採用湯姆貓與傑利鼠的立體大頭造型設計，時下正夯的微烤色系推薦裸烤水蜜桃色的＃OR201 Say Cheese、微烤葡萄乾色的＃OR202就鼠很甜蜜；瓶蓋上有著立體耳朵造型的「LUCKY TOGETHER」絕無色限叛逆唇霧的4色中，微烤色系推薦微烤玫瑰色的＃PK003奔跑吧湯姆、熱櫻桃酒色的＃RD306湯姆追傑利；「LUCKY TOGETHER」純晶保濕護唇膏、潤色護唇膏也是冬季隨身好物。

共10色的「LUCKY TOGETHER」珠光、高顯彩眼影中，微烤色系推薦烤布朗尼金色的＃BR433鼠藏起司、焦糖咖啡色的＃BR426傑利鼠一鼠；如果喜歡珊瑚色系，推薦裸烤珊瑚色的＃OR210開心鼠惹、深海陽光珊瑚色的＃OR211專鼠於你、珠光金珊瑚色的＃OR209愛鼠起司。

ETUDE HOUSE也將傑利鼠身上的焦糖色與最愛的艾曼塔乳酪色納入設計，像是「LUCKY TOGETHER」鼠泡泡沐浴組就附上了一個焦糖的泡泡沐浴球，上面還有著傑利鼠的笑臉；頰彩刷、雙頭眼影刷都選用起司色系，隨附收納盒的「LUCKY TOGETHER」傑利鼠起司底妝蛋是多角起司型美妝蛋。

2020年ETUDE HOUSE請來「湯姆貓與傑利鼠（TOM and JERRY...
2020年ETUDE HOUSE請來「湯姆貓與傑利鼠（TOM and JERRY）」，推出「LUCKY TOGETHER」新年聯名系列。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列...
ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列，韓國美妝教主PONY演繹「奔跑吧！湯姆貓」妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」珠光／高顯彩眼影，售價20...
ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」珠光／高顯彩眼影，售價200元，共10色。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」粉潤雙色腮紅，售價450元...
ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」粉潤雙色腮紅，售價450元，共4色。圖／ETUDE HOUSE提供
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2020年ETUDE HOUSE請來「湯姆貓與傑利鼠（TOM and JERRY...
2020年ETUDE HOUSE請來「湯姆貓與傑利鼠（TOM and JERRY）」，推出「LUCKY TOGETHER」新年聯名系列。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」聯名系列特別設計了湯姆貓與...
ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」聯名系列特別設計了湯姆貓與傑利鼠的牙刷、原子筆，做為消費滿額限量贈品。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列...
ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列，韓國美妝教主PONY演繹「奔跑吧！湯姆貓」妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」鼠泡泡沐浴組，售價650元...
ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」鼠泡泡沐浴組，售價650元。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」絕無色限叛逆唇霧，售價39...
ETUDE HOUSE「LUCKY TOGETHER」絕無色限叛逆唇霧，售價390元，共4色。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列...
ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列，韓國美妝教主PONY演繹代表傑利鼠的「就鼠很甜蜜」妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列...
ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列，韓國美妝教主PONY演繹代表傑利鼠的「就鼠很甜蜜」妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列...
ETUDE HOUSE推出湯姆貓與傑利鼠「LUCKY TOGETHER」聯名系列，韓國美妝教主PONY演繹「奔跑吧！湯姆貓」妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
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