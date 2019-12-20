親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

米其林年菜外帶 圍爐宴星光滿滿

2019-12-20 22:32聯合報 記者羅建怡／台北報導

亞都天香樓的名菜「東坡肉」。 圖／亞緻餐飲麗緻坊提供
亞都天香樓的名菜「東坡肉」。 圖／亞緻餐飲麗緻坊提供
分享

近年「年菜外帶」成趨勢，大家愈來愈懂得善待自己，「頂級美味」的圍爐宴也漸成主流。熱門外帶款除了名氣與口碑，也時興「單點外帶」，也就是只挑飯店或餐廳的招牌菜，多家組合，成為自己「客製化」的圍爐菜單。今年，掛著「米其林」星光的年菜，外帶預定率特別高，尤其跨海來台的燒臘，銷量已日破千組。

距離2020春節還有近1個月，蟬聯2018、2019兩年度「台北米其林指南」一星肯定的台北亞都麗緻大飯店天香樓訂位早已額滿，但招牌菜色可於亞緻餐飲麗緻坊採購，在家享星味。包含麗緻極品錦繡盅(1,299元)、麗緻東坡肉(1,380元)、天香小滷系列等年年熱銷品項，也新增江浙名菜火瞳鮮筍燉全雞(880元)，慢工熬出湯色乳白的濃郁湯頭，重現江浙風味。

台北喜來登請客樓的「花膠一品雞湯」，外帶價格6,800元。 圖／台北喜來登提供
台北喜來登請客樓的「花膠一品雞湯」，外帶價格6,800元。 圖／台北喜來登提供
分享

台北喜來登大飯店請客樓摘二星，推出團圓功夫湯品「一品佛跳牆」、米其林推薦湯品「雲腿濃湯一品雞」及「花膠一品雞湯」，以及甜蜜連年的「蜂蜜金棗甑糕」等佳餚。

三拼(油雞、燒肉、叉燒、排骨)四選三。 圖／了凡提供
三拼(油雞、燒肉、叉燒、排骨)四選三。 圖／了凡提供
分享

此外，挾著星光跨海來台的多家餐廳也有外帶年菜版。連續4年榮獲米其林一星的「了凡油雞飯．麵」，迎接即將到來的農曆新年推出線上預購，因掛著「米其林一星年菜」的招牌，甫推出就熱銷，一天可售出千組。其中，熱銷的年菜組合「全雞+三拼組」優惠價1,188元、「招牌半雞+三拼組」優惠價888元，任選一組再送招牌油雞飯，優惠85折最高省197元。

香港米其林一星的燒臘品牌「甘牌燒味」，也有新春外帶年菜，明星餐點「化皮乳豬」整隻6,000元、半隻3,600元，單盤價660元；「脆皮燒肉」則推出單點280元的親民價格，即日起至2020年1月24日除夕夜開放預購。

添好運核桃酥禮盒188元。圖／添好運提供
添好運核桃酥禮盒188元。圖／添好運提供
分享

強調是連續10年香港米其林一星港點「添好運」，今年也有台灣限定版「添好運核桃酥」(售價188元)，以及「台灣茗茶禮盒」(售價680元)，1+1好禮成雙價868元。此外，添好運的招牌必點「酥皮焗叉燒包」，有每17秒賣出1顆的好成績，新春禮盒組6入268元，「添好運一口蛋撻」買10送2每盒300元，不只送禮，也可當作圍爐宴收尾甜點。

米其林喜來登

延伸閱讀

活鰻魚現烤3吃！米其林級「三河屋」鰻魚飯糰只...

高雄海味永安福袋超值開賣 一袋就能做出澎湃年...

有家歸不得...育成募年菜 讓老憨兒溫馨過好...

團圓圍爐宴預訂爆滿 高雄福華主打高CP值年菜...

江振誠的「米其林帝國」！10個餐飲概念 5...

苗栗964份年菜只募到251份 華山基金會籲...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

熊貓首創 送外送員上安駕課

2019-12-21 00:18

時尚品牌 跨足高級珠寶市場

2019-12-20 22:19

魚片涮3秒最對味！日本橋つじ半推「湯霜鮮魚野菜鍋」

2019-12-20 22:05

鼠年聯名美妝新角色！ETUDE HOUSE「湯姆貓與傑利鼠」雙色腮紅、唇霧微烤色系必收

2019-12-20 21:53

陪你一夜好眠！超萌「哆啦A夢」聖誕樹、小夜燈冬季限定上市

2019-12-20 21:17

重溫紙醉金迷上海風情！可不可新品「胭脂扣」、「莓果莓果」限期10天快閃

2019-12-20 20:23

活鰻魚現烤3吃！米其林級「三河屋」鰻魚飯糰只要40元

2019-12-20 19:44

迎接2020百萬人潮湧入信義區 15家百貨商場準備嗨翻跨年夜

2019-12-20 18:48

BT21、熊大粉絲快衝！「LINE FRIENDS潮玩限定店」台北華山登場　700項商品好買又好拍

2019-12-20 18:15

到南門市場用Apple Pay辦年貨 買再多都不怕現金不夠

2019-12-20 17:26

不用飛韓國 新光三越韓國展現拍現拿韓系美顏證件照

2019-12-20 16:47

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

米奇米妮鐵粉快衝！「innisfree迪士尼限定系列」保養、彩妝全都有　唐老鴨也來了

2019-12-20 14:06

芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45

LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

2019-12-20 12:52

把觀眾帶到蟲洞邊緣！劉彥成新作秀兩種時空

2019-12-20 12:50

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:04

肉粽只要12元！「呷七碗」進駐北車 限時3日享優惠

2019-12-20 11:49

郭董的年節伴手禮曝光！馬雲、孫正義都嚐過

2019-12-20 11:48

影／不當馬路三寶 foodpanda送外送員上駕訓課

2019-12-20 10:31

迪奧香氛世家信義快閃 LOEWE金豔出鏡

2019-12-20 03:14

M.A.C與故宮推聯名彩妝 包裝被批俗氣、龍紋盤大讚美呆

2019-12-19 22:45

14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈

2019-12-19 21:53

比臉還大！神戶「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-19 21:25

一次吃鐵板燒＋燒肉＋鍋物！犇「割烹鐵板燒套餐」上桌

2019-12-19 19:18

紫藕色沙漠神秘美!香奈兒2020春季彩妝 頰彩玫瑰金絕美

2019-12-19 18:20

全台首間「迪奧香氛世家快閃店」開幕！3款亞洲暢銷香氣快入手

2019-12-19 18:00

「Hello Kitty快閃店」插旗板橋車站！現做人形燒、捲心酥買氣超旺

2019-12-19 17:33

跨年到大魯閣草衙道 「鈴鹿賽道樂園」四大娛樂免費玩

2019-12-19 17:22

天使紅蝦加1元多1貫！海壽司再送38888、16888現金獎

2019-12-19 17:22

買一送一自由配 班尼頓推耶誕節秋冬優惠

2019-12-19 17:17

Hamilton、MIDO打造周年腕表 重新演繹經典設計創話題

2019-12-19 17:16

大金變頻空調＋空氣清淨機優惠成雙 最高現省八千元

2019-12-19 17:05

手搖飲達人帶路！盤點冬季必喝4大「熱飲」超暖心

2019-12-19 17:01

台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶

2019-12-19 16:24

不用再只吃稀飯！鳳梨能讓肉變軟 菜冷凍3天不再咬不爛

2019-12-19 16:16

餡料滿載！網購人氣「微甜室」草莓蛋糕、芋頭戚風開訂

2019-12-19 16:00

周冬雨肩上LONGCHAMP新年包款 被小老鼠啃掉了一角

2019-12-19 15:55
看更多

熱門文章

張國煒親自開回星宇航空二號機 23日降落小港機場

2019-12-20 16:59

點光明燈愈近主神愈靈？專家說關鍵不在位置…

2019-12-20 09:00

12生肖五大運勢排行榜出爐！ 蛇牛猴整體最佳

2019-12-20 11:55

絕美銀白世界 玉山降下今年冬天「初雪」

2019-12-20 12:38

影／下月通車 空拍看蘇花改壯麗美景

2019-12-20 17:32

蘇花改全線通車時間拍板！1月6日下午4時

2019-12-20 12:07

影／不當馬路三寶 foodpanda送外送員上駕訓課

2019-12-20 10:31

LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

2019-12-20 12:52

宣布了！蘇花改下月6日下午4點通車

2019-12-20 11:56

芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45

東北季風減弱空檔 吳德榮：會有一個溫暖的耶誕節

2019-12-20 07:36

爲何百元理髮都沒漲價？ 網點出站穩市場兩大關鍵

2019-12-20 16:36

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

終於等到了！蘇花改明年1月6日16時 開放全線通車

2019-12-20 11:44

電影院為何不推月票？ 網友分析曝真相：老闆虧死了

2019-12-20 11:20

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:04

全台血庫不到5天要見底 過年前全台缺需2萬7千袋熱血

2019-12-20 11:51

年終面談被稱讚，別謙虛回「沒有啦」！幫你考核大加分的5個絕招

2019-12-20 09:23

今全台有雨、4縣市大雨特報 周日迎偏乾東北季風

2019-12-20 09:34

油價恐連2漲 估23日起98汽油漲破31元大關

2019-12-20 12:19

吳克群對談賈靜雯：我想對十年前的自己說，你的選擇是對的

2019-12-20 15:32

冬寒比不上心寒！這3個星座最容易感染「冬季憂鬱」

2019-12-20 13:14

【小孟塔羅】測！2020年我能找到另一半嗎？

2019-12-20 13:09

遠航恐缺席 交通部：第二波春節離島加班機下周一公布

2019-12-20 12:19

【閱影人生】陳姵穎／一起笑一起哭，才是夫婦──電影《添好孕》

2019-12-20 06:00

蘇花改1月6日下午4時全線通車

2019-12-20 14:16

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

調整你的飲食內容 有助緩解憂鬱症狀

2019-12-20 09:45

學童點散瞳劑近視增加100度 醫師提醒要注意這三點

2019-12-20 16:43

迷客夏「買6杯捐6元」總金額遭質疑 公開匯款紀錄揭3原因

2019-12-20 12:28

元旦交通八大新制 機車駕訓補助1300元、超跑拖吊2萬元

2019-12-20 22:07

郭董的年節伴手禮曝光！馬雲、孫正義都嚐過

2019-12-20 11:48

「可不要再救我了嗎？」醫：不應只將病童意見視為叛逆

2019-12-20 12:49

活鰻魚現烤3吃！米其林級「三河屋」鰻魚飯糰只要40元

2019-12-20 19:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top