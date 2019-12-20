米其林年菜外帶 圍爐宴星光滿滿

亞都天香樓的名菜「東坡肉」。 圖／亞緻餐飲麗緻坊提供 分享 facebook

近年「年菜外帶」成趨勢，大家愈來愈懂得善待自己，「頂級美味」的圍爐宴也漸成主流。熱門外帶款除了名氣與口碑，也時興「單點外帶」，也就是只挑飯店或餐廳的招牌菜，多家組合，成為自己「客製化」的圍爐菜單。今年，掛著「米其林」星光的年菜，外帶預定率特別高，尤其跨海來台的燒臘，銷量已日破千組。

距離2020春節還有近1個月，蟬聯2018、2019兩年度「台北米其林指南」一星肯定的台北亞都麗緻大飯店天香樓訂位早已額滿，但招牌菜色可於亞緻餐飲麗緻坊採購，在家享星味。包含麗緻極品錦繡盅(1,299元)、麗緻東坡肉(1,380元)、天香小滷系列等年年熱銷品項，也新增江浙名菜火瞳鮮筍燉全雞(880元)，慢工熬出湯色乳白的濃郁湯頭，重現江浙風味。

台北喜來登請客樓的「花膠一品雞湯」，外帶價格6,800元。 圖／台北喜來登提供 分享 facebook

台北喜來登大飯店請客樓摘二星，推出團圓功夫湯品「一品佛跳牆」、米其林推薦湯品「雲腿濃湯一品雞」及「花膠一品雞湯」，以及甜蜜連年的「蜂蜜金棗甑糕」等佳餚。

三拼(油雞、燒肉、叉燒、排骨)四選三。 圖／了凡提供 分享 facebook

此外，挾著星光跨海來台的多家餐廳也有外帶年菜版。連續4年榮獲米其林一星的「了凡油雞飯．麵」，迎接即將到來的農曆新年推出線上預購，因掛著「米其林一星年菜」的招牌，甫推出就熱銷，一天可售出千組。其中，熱銷的年菜組合「全雞+三拼組」優惠價1,188元、「招牌半雞+三拼組」優惠價888元，任選一組再送招牌油雞飯，優惠85折最高省197元。

香港米其林一星的燒臘品牌「甘牌燒味」，也有新春外帶年菜，明星餐點「化皮乳豬」整隻6,000元、半隻3,600元，單盤價660元；「脆皮燒肉」則推出單點280元的親民價格，即日起至2020年1月24日除夕夜開放預購。

添好運核桃酥禮盒188元。圖／添好運提供 分享 facebook

強調是連續10年香港米其林一星港點「添好運」，今年也有台灣限定版「添好運核桃酥」(售價188元)，以及「台灣茗茶禮盒」(售價680元)，1+1好禮成雙價868元。此外，添好運的招牌必點「酥皮焗叉燒包」，有每17秒賣出1顆的好成績，新春禮盒組6入268元，「添好運一口蛋撻」買10送2每盒300元，不只送禮，也可當作圍爐宴收尾甜點。