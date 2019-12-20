活鰻魚現烤3吃！米其林級「三河屋」鰻魚飯糰只要40元

喜歡吃鰻魚飯的民眾，又有新選擇囉！來自日本名古屋、曾獲得米其林肯定的鰻魚職人「中川浩希」，自12月25日將正式進軍台北中山區的鰻魚飯戰區，開設「三河屋」鰻魚餐廳，提供一系列鰻魚丼飯、鰻魚定食，甚至還有價格親民的「鰻魚飯糰」（40元），讓民眾可以輕鬆享受日式鰻魚的魅力。

中川浩希曾於日本的鰻魚工廠、鰻魚餐廳工作，已累積20年的鰻魚料理資歷。2016年，中川浩希前往新加坡鰻魚餐廳「鰻滿」擔任主廚，成功連續3年獲得新加坡米其林指南的必比登推介。由於鰻滿的鰻魚均是選用台灣產鰻魚，因此中川浩希特別前來台灣，以故鄉為名、台灣鰻魚為主角，開設「三河屋」。

三河屋選用台灣雲嘉南的鰻魚，全部是「活鰻」現點、現殺。不同於口感鬆軟的關東派，中川浩希使用關西派手法調理，先將鰻魚剖腹後再沾醬炭烤，帶來較脆且爽口的口感。為了提昇鰻魚美味，中川浩希也選用「備長炭」作為火力來源，成本是一般木炭的5～6倍，號稱是全台唯一用備長炭烤鰻魚的餐廳。透過開放式的廚房，民眾也能近距離欣賞調理過程。

三河屋店內提供有3種尺寸的「鰻櫃套餐」，每份340元起。鰻櫃套餐，就是經典的「名古屋鰻魚三吃」，民眾可以將鰻魚飯分成數份，一份品嚐原味、一份添加海苔、蔥花、山葵等配料享用。另一吃則是加入高湯，製作成鰻魚茶泡飯。

另外店內還有鰻蒲燒套餐、淑女套餐、兒童套餐等選擇，針對不吃鰻魚的民眾，也提供了雞肉套餐。若想品嚐丼飯，則有鰻魚丼、鰻肝燒丼、鰻魚蛋丼等料理，售價320元起。店內亦提供鰻魚玉子燒、鰻魚肝燒等單點小菜，還有便當、鰻魚飯糰可供外帶食用。店內的鰻魚料理，也有蒲燒、白燒等兩種選擇。

【三河屋】

地址：台北市中山北路一段53巷3號