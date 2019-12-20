親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

直播／副總統政見發表會 2行政院前院長、廣告教母交鋒

迎接2020百萬人潮湧入信義區 15家百貨商場準備嗨翻跨年夜

2019-12-20 18:48聯合報 記者江佩君／即時報導

每年台北101的迎接新年的煙火是台北跨年一大盛事，百貨業者預估，將有超過150萬人湧入信義區。此外，年底前還有遠百A13加入，信義區成為集結15家百貨商場的零售超級戰場，更是尤其熱鬧。跨年夜當天，因應人潮用餐需求，信義區百貨除了推出跨年市集、跨年派對外外，許多人氣餐廳也延長營業最晚至凌晨三點，新光三越指出，跨年餐廳8成以上都已額滿，相當搶手。

台北101跨年煙火，可為信義區帶來百萬人潮。圖／台北101提供
台北101跨年煙火，可為信義區帶來百萬人潮。圖／台北101提供
分享

跨年夜當天，新光三越信義店在香堤大道集結42家美食推出「大美味跨年市集」，此外，有14家餐廳延長營業，除了24小時營業的一蘭拉麵外，包括MUCHOYAKI、樂軒松阪亭、PACKIE川酒菜館等人氣名店都延長營業，橘色涮涮屋、老乾杯、小後苑最晚營業至凌晨三點。

A8、A9於露台推出跨年趴，A9 Wildwood微醺跨年派對一推出就秒殺，另外A8露台舉辦青春制服派對，有樂團演唱、甜點DIY與闖關遊戲，開放新光三越會員限定參加，持會員點數100點，即可兌換入場券2張。

微風信義、微風南山部分高樓層餐廳訂席率也已近全滿，但仍有部分高樓層餐廳開放限量預約，如微風南山的CÉ LA VI Taipei派對門票（延長營業至凌晨四點）、和牛47跨年限定Pairing（延長營業至凌晨二點）；微風信義的Chefs Club夜景派對、麻辣45等餐廳還有機會預約。另外，微風松高TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS、微風南山的Trine&Zen、UMAMI金色三麥等餐廳也在跨年當晚延長營業時間並推出跨年套餐。

另外，新光三越全台各店現在還有會員專屬的滿千送百滿額回饋，台北南西店、台北天母店、台南中山店及台南新天地推出持貴賓卡消費滿5,000送300元電子商品禮券，信義新天地、桃園大有店以及桃園站前店皆推出持新光三越App消費滿3,000送200元電子商品禮券。

此外，從元旦起整整一個月，新光三越準備總價值超過100萬的12台PGO Ur1電動車，周周抽出3名幸運得主，會員只要扣會員點數20點就能獲得1次抽獎機會，還有機會把壓軸大獎，價值超過百萬的MINI Cooper Countryman開回家。

東區百貨龍頭，SOGO台北店元旦前推出WINTER SALE，商品全面5折起，同時攜手6大銀行消費滿6,000元起，最高送SOGO禮券2,000元，更首度加碼4%跨年特別回饋，忠孝館、復興館男女服飾、化妝品、女鞋、童裝內衣、藝品、寢具、鍋具、家用、玩具等指定業種，單日消費滿5,000元送200元抵用券。

元旦起一個月，新光三越會員扣點數20點可抽獎，最大獎為價值超過百萬的MINI C...
元旦起一個月，新光三越會員扣點數20點可抽獎，最大獎為價值超過百萬的MINI Cooper Countryman。圖／新光三越提供
分享
微風南山CÉ LA VI Taipei跨年夜推出派對門票。圖／摘自CÉ LA V...
微風南山CÉ LA VI Taipei跨年夜推出派對門票。圖／摘自CÉ LA VI Taipei粉絲團
分享
微風信義CHEFS CLUB推出高空跨年套餐及夜景派對。圖／微風提供
微風信義CHEFS CLUB推出高空跨年套餐及夜景派對。圖／微風提供
分享
元旦起一個月，新光三越會員扣點數20點可抽獎，周周抽出3名PGO Ur1電動車得...
元旦起一個月，新光三越會員扣點數20點可抽獎，周周抽出3名PGO Ur1電動車得主。圖／新光三越提供
分享
新光三越A9 Wildwood戶外露台跨年派對，一推出就秒殺。圖／新光三越提供
新光三越A9 Wildwood戶外露台跨年派對，一推出就秒殺。圖／新光三越提供
分享
新光三越A9 Wildwood戶外露台跨年派對，一推出就秒殺。圖／新光三越提供
新光三越A9 Wildwood戶外露台跨年派對，一推出就秒殺。圖／新光三越提供
分享
SOGO忠孝館ROOTS女連帽外套原價4,980元，特價1,992元。圖／SOG...
SOGO忠孝館ROOTS女連帽外套原價4,980元，特價1,992元。圖／SOGO提供
分享

跨年微風南山禮券

延伸閱讀

屏東109年元旦戰機衝場 跨年晚會屏市辦K歌

好大膽子！男星對吳宗憲下戰帖

日本流感恐提前進入高峰 跨年遊日須留意

女神白家綺用舞鬧跨年 扭腰擺臀怎樣都性感

不用飛韓國 新光三越韓國展現拍現拿韓系美顏證...

台中跨年獨家雙主場 憲哥開唱徐佳瑩陪倒數

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

不用飛韓國 新光三越韓國展現拍現拿韓系美顏證件照

2019-12-20 16:47

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

BT21、熊大粉絲快衝！「LINE FRIENDS潮玩限定店」台北華山登場　700項商品好買又好拍

2019-12-20 18:15

到南門市場用Apple Pay辦年貨 買再多都不怕現金不夠

2019-12-20 17:26

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

米奇米妮鐵粉快衝！「innisfree迪士尼限定系列」保養、彩妝全都有　唐老鴨也來了

2019-12-20 14:06

芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45

LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

2019-12-20 12:52

把觀眾帶到蟲洞邊緣！劉彥成新作秀兩種時空

2019-12-20 12:50

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:04

肉粽只要12元！「呷七碗」進駐北車 限時3日享優惠

2019-12-20 11:49

郭董的年節伴手禮曝光！馬雲、孫正義都嚐過

2019-12-20 11:48

影／不當馬路三寶 foodpanda送外送員上駕訓課

2019-12-20 10:31

迪奧香氛世家信義快閃 LOEWE金豔出鏡

2019-12-20 03:14

M.A.C與故宮推聯名彩妝 包裝被批俗氣、龍紋盤大讚美呆

2019-12-19 22:45

14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈

2019-12-19 21:53

比臉還大！神戶「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-19 21:25

一次吃鐵板燒＋燒肉＋鍋物！犇「割烹鐵板燒套餐」上桌

2019-12-19 19:18

紫藕色沙漠神秘美!香奈兒2020春季彩妝 頰彩玫瑰金絕美

2019-12-19 18:20

全台首間「迪奧香氛世家快閃店」開幕！3款亞洲暢銷香氣快入手

2019-12-19 18:00

「Hello Kitty快閃店」插旗板橋車站！現做人形燒、捲心酥買氣超旺

2019-12-19 17:33

跨年到大魯閣草衙道 「鈴鹿賽道樂園」四大娛樂免費玩

2019-12-19 17:22

天使紅蝦加1元多1貫！海壽司再送38888、16888現金獎

2019-12-19 17:22

買一送一自由配 班尼頓推耶誕節秋冬優惠

2019-12-19 17:17

Hamilton、MIDO打造周年腕表 重新演繹經典設計創話題

2019-12-19 17:16

大金變頻空調＋空氣清淨機優惠成雙 最高現省八千元

2019-12-19 17:05

手搖飲達人帶路！盤點冬季必喝4大「熱飲」超暖心

2019-12-19 17:01

台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶

2019-12-19 16:24

不用再只吃稀飯！鳳梨能讓肉變軟 菜冷凍3天不再咬不爛

2019-12-19 16:16

餡料滿載！網購人氣「微甜室」草莓蛋糕、芋頭戚風開訂

2019-12-19 16:00

周冬雨肩上LONGCHAMP新年包款 被小老鼠啃掉了一角

2019-12-19 15:55

LV早秋男裝亮色迷彩上身 經典袋包沾惹運動風

2019-12-19 15:53

阿華田大玩跨界！當泰菜遇上甜食 在舌尖擦出新火花

2019-12-19 15:49

髮型垮掉還是帥！C羅跳2公尺56暴力頭球七百萬粉絲搶讚

2019-12-19 15:41

信義區超萌耶誕熊打卡踩點 Harrods禮物屋英倫風太可愛

2019-12-19 15:39

米奇青春露、招財雪花秀！5款2020鼠年限定保養品包裝

2019-12-19 15:33

就是要與眾不同！楊晴演繹天梭表方型表款美出新高度

2019-12-19 15:28

爆米花牛排陪過耶誕！美旗林4大飯店美式牛排懶人包

2019-12-19 15:13

謝金燕美腿加分秘訣！Jimmy Choo「深V」及膝靴帥又辣

2019-12-19 14:05
看更多

熱門文章

絕美銀白世界 玉山降下今年冬天「初雪」

2019-12-20 12:38

點光明燈愈近主神愈靈？專家說關鍵不在位置…

2019-12-20 09:00

蘇花改全線通車時間拍板！1月6日下午4時

2019-12-20 12:07

影／不當馬路三寶 foodpanda送外送員上駕訓課

2019-12-20 10:31

5星飯店食材逾期 不只國賓、晶華

2019-12-20 00:35

張國煒親自開回星宇航空二號機 23日降落小港機場

2019-12-20 16:59

東北季風減弱空檔 吳德榮：會有一個溫暖的耶誕節

2019-12-20 07:36

宣布了！蘇花改下月6日下午4點通車

2019-12-20 11:56

電影院為何不推月票？ 網友分析曝真相：老闆虧死了

2019-12-20 11:20

LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

2019-12-20 12:52

終於等到了！蘇花改明年1月6日16時 開放全線通車

2019-12-20 11:44

影／下月通車 空拍看蘇花改壯麗美景

2019-12-20 17:32

14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈

2019-12-19 21:53

年終面談被稱讚，別謙虛回「沒有啦」！幫你考核大加分的5個絕招

2019-12-20 09:23

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

12生肖五大運勢排行榜出爐！ 蛇牛猴整體最佳

2019-12-20 11:55

每日星座運勢／金牛要注意工作細節　遇到理想情人

2019-12-20 00:00

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:04

今全台有雨、4縣市大雨特報 周日迎偏乾東北季風

2019-12-20 09:34

爲何百元理髮都沒漲價？ 網點出站穩市場兩大關鍵

2019-12-20 16:36

芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45

比臉還大！神戶「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-19 21:25

油價恐連2漲 估23日起98汽油漲破31元大關

2019-12-20 12:19

全台血庫不到5天要見底 過年前全台缺需2萬7千袋熱血

2019-12-20 11:51

吳克群對談賈靜雯：我想對十年前的自己說，你的選擇是對的

2019-12-20 15:32

病理專家接受全基因檢測 追蹤九個月發現罕見腫瘤

2019-12-19 20:05

遠航恐缺席 交通部：第二波春節離島加班機下周一公布

2019-12-20 12:19

【閱影人生】陳姵穎／一起笑一起哭，才是夫婦──電影《添好孕》

2019-12-20 06:00

冬寒比不上心寒！這3個星座最容易感染「冬季憂鬱」

2019-12-20 13:14

蘇花改1月6日下午4時全線通車

2019-12-20 14:16

M.A.C與故宮推聯名彩妝 包裝被批俗氣、龍紋盤大讚美呆

2019-12-19 22:45

調整你的飲食內容 有助緩解憂鬱症狀

2019-12-20 09:45

【小孟塔羅】測！2020年我能找到另一半嗎？

2019-12-20 13:09

迷客夏「買6杯捐6元」總金額遭質疑 公開匯款紀錄揭3原因

2019-12-20 12:28

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

郭董的年節伴手禮曝光！馬雲、孫正義都嚐過

2019-12-20 11:48

【我愛一個人煮-95】太陽臉／鹹湯圓

2019-12-20 06:00

「可不要再救我了嗎？」醫：不應只將病童意見視為叛逆

2019-12-20 12:49

學童點散瞳劑近視增加100度 醫師提醒要注意這三點

2019-12-20 16:43

CAS國產雞肉商 爆摻進口肉

2019-12-20 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top