迎接2020百萬人潮湧入信義區 15家百貨商場準備嗨翻跨年夜

每年台北101的迎接新年的煙火是台北跨年一大盛事，百貨業者預估，將有超過150萬人湧入信義區。此外，年底前還有遠百A13加入，信義區成為集結15家百貨商場的零售超級戰場，更是尤其熱鬧。跨年夜當天，因應人潮用餐需求，信義區百貨除了推出跨年市集、跨年派對外外，許多人氣餐廳也延長營業最晚至凌晨三點，新光三越指出，跨年餐廳8成以上都已額滿，相當搶手。

台北101跨年煙火，可為信義區帶來百萬人潮。圖／台北101提供 分享 facebook

跨年夜當天，新光三越信義店在香堤大道集結42家美食推出「大美味跨年市集」，此外，有14家餐廳延長營業，除了24小時營業的一蘭拉麵外，包括MUCHOYAKI、樂軒松阪亭、PACKIE川酒菜館等人氣名店都延長營業，橘色涮涮屋、老乾杯、小後苑最晚營業至凌晨三點。

A8、A9於露台推出跨年趴，A9 Wildwood微醺跨年派對一推出就秒殺，另外A8露台舉辦青春制服派對，有樂團演唱、甜點DIY與闖關遊戲，開放新光三越會員限定參加，持會員點數100點，即可兌換入場券2張。

微風信義、微風南山部分高樓層餐廳訂席率也已近全滿，但仍有部分高樓層餐廳開放限量預約，如微風南山的CÉ LA VI Taipei派對門票（延長營業至凌晨四點）、和牛47跨年限定Pairing（延長營業至凌晨二點）；微風信義的Chefs Club夜景派對、麻辣45等餐廳還有機會預約。另外，微風松高TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS、微風南山的Trine&Zen、UMAMI金色三麥等餐廳也在跨年當晚延長營業時間並推出跨年套餐。

另外，新光三越全台各店現在還有會員專屬的滿千送百滿額回饋，台北南西店、台北天母店、台南中山店及台南新天地推出持貴賓卡消費滿5,000送300元電子商品禮券，信義新天地、桃園大有店以及桃園站前店皆推出持新光三越App消費滿3,000送200元電子商品禮券。

此外，從元旦起整整一個月，新光三越準備總價值超過100萬的12台PGO Ur1電動車，周周抽出3名幸運得主，會員只要扣會員點數20點就能獲得1次抽獎機會，還有機會把壓軸大獎，價值超過百萬的MINI Cooper Countryman開回家。