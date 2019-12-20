BT21、熊大粉絲快衝！「LINE FRIENDS潮玩限定店」台北華山登場　700項商品好買又好拍

LINE FRIENDS、BT21的粉絲們錢包又要失守了！12月21日至2020年2月9日在台北華山1914文創園區登場的「LINE FRIENDS潮玩限定店」，把宇宙明星BT21、熊大、兔兔、莎莉全都請來了，店內除了美拍打卡牆之外，還有7個全新跨海來台的BT21 1：1等比例公仔，讓粉絲可以近距離拍好拍滿，超過700項的限定商品與特色明星商品更讓人每一款都想買。

首次以LOFT工業風格空間設計的「LINE FRIENDS潮玩限定店」，占地約50坪，最吸睛的就是BT21超大公仔，包括聰明的瞌睡蟲KOYA、多情總裁美食家RJ、小不點調皮王SHOOKY、神秘舞王MANG、天真爛漫努力派CHIMMY、48次元好奇心王子TATA、心型背影反轉肌肉COOKY等7個成員都以全新姿勢登場，守護者宇宙機器人VAN也沒缺席，都可在店內與粉絲合照，現場開放免費入場。

「LINE FRIENDS潮玩限定店」推出玩偶、文具、小物、穿搭系列全都有，獨家商品包括限量塗鴉風短袖T恤、限量塗鴉風L形資料夾，BT21絨毛玩偶造型帽12月21日至12月27日也在店內搶先開賣，另外首推耶誕裝扮的BT21冬季造型站姿絨毛娃娃與文具、冬季絨毛版的BT21與LINE FRIENDS系列、熊大與莎莉迷你加濕器。

BT21宇宙明星互動玩具除了造型超可愛之外，還可聲控控制，每個角色都會做出不同動作，每款售價850元；原價990元的BT21趴姿抱枕12月21日至12月23日「LINE FRIENDS潮玩限定店」開幕首3日限定優惠價850元。