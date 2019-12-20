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到南門市場用Apple Pay辦年貨 買再多都不怕現金不夠

2019-12-20 17:26聯合報 記者黃筱晴／即時報導

這週日就是冬至了，緊接著再過一個月左右農曆年又將來到，傳統市場裡的年味越來越濃厚，買湯圓、辦年貨的人潮也擠滿走道。現在走進台北南門市場，除了因為改建暫時遷至中繼市場的攤位動線變得寬敞明亮，全面導入「無現金支付」也是令人驚喜的變化！

以往消費者逛傳統市場買東西，一攤一攤大包小包還要付鈔票找零錢，不僅麻煩、年節期間採購金額高又怕帶太多現金在身上不安全；但在台北市政府積極推動行動支付下，現在南門市場幾乎所有攤位都可以直接掃QR Code用Apple Pay辦年貨，透過新的收單方式，傳統攤販不用購買POS機，消費者也不用另外下載App，只要拿起iPhone打開相機掃QR Code就能快速透過Apple Pay結帳，買再多都不怕現金沒帶夠。

南門市場自治會長王銓國表示，雖然一開始推廣時攤商們多少有點抗拒，但實際開始使用之後發現不管對消費者與攤商結帳都更方便了，生鮮攤位結帳不用碰現金也更衛生。雖然傳統市場還是以小額支付為主，但消費者購物時不受手邊現金額度限制，反而刺激消費，觀光客來購物時也更方便。目前大約兩成消費者使用多元支付。

永豐銀行消費金融處長吳建毅則表示，觀察自家使用行動支付的消費者，最愛用的就是Apple Pay，大約有兩成，比去年快速成長一倍，也代表消費者越來越習慣使用行動支付。目前永豐銀行收單商店可支援「多元掃碼支付」的商家全台已有近千家，除了南門市場，其他還有台北花市、光復市場、建國花市、台北漁市、新北果菜市場、環南市場、台北農產等市場都已經導入便利的行動支付。

透過Apple Pay等快速又安全的行動支付方式，對消費者與攤商來說結帳都更方便...
透過Apple Pay等快速又安全的行動支付方式，對消費者與攤商來說結帳都更方便。記者黃筱晴／攝影
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台北南門市場目前已全面導入無現金支付，消費者用刷卡或行動支付就能買。記者黃筱晴／...
台北南門市場目前已全面導入無現金支付，消費者用刷卡或行動支付就能買。記者黃筱晴／攝影
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掃描QR Code打開連結，輸入交易金額，選擇Apple Pay通過認證後就可快...
掃描QR Code打開連結，輸入交易金額，選擇Apple Pay通過認證後就可快速完成支付。記者黃筱晴／攝影
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消費者免另外下載App，只要掃描攤位上的QR Code，就能快速使用多元行動支付...
消費者免另外下載App，只要掃描攤位上的QR Code，就能快速使用多元行動支付。記者黃筱晴／攝影
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