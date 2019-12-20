不用飛韓國 新光三越韓國展現拍現拿韓系美顏證件照
除了日本外，韓國也是台灣人熱愛前往的旅遊地點，近年來國人旅韓人數每人以10％成長，今年更已突破100萬人次。隨著國人旅韓人數與頻率增加，百貨韓國展也隨之進化，新光三越台北信義新天地今日起至元旦推出的韓國展，不再只有韓國物展，把國人赴韓最時興的拍韓式證件照、韓系服飾、韓國當紅卡通IP專賣店都帶進韓國展。
新光三越台北信義新天地「韓國商品展」12/20起至元旦在A11 6樓信義劇場展開。把國人赴韓的五大必做清單，吃美食、穿韓服與制服、拍證件照、買美妝、掃零食為主題，齊聚83家韓國商家，當中15家初登場，讓消費者在台灣就能體驗韓國的日常。
韓式證件照，以能拍出前後對比超有感的美顏證件照聞名，拍照行程成為國人赴韓必做的旅遊清單之一。新光三越信義店獨家與全台首間韓系照相館「Holo+FACE」，從妝容到後製修圖都包辦。展期內12/20、12/22、12/29三天獨家限定，憑新光三越會員點數20點加購600元（原價1,000元），即可拍出最美證件照。
另外，還有韓系療癒IP周邊，現在韓國最新人氣萌犬為「SHIRO&MARO」這兩隻柴犬，也在韓國展推出專區販售超萌周邊商品，滿足柴犬控，知名手遊「跑跑薑餅人」也推出快閃專賣店。
韓國展少不了的美食，則有「BBANG爆漿巧克力吐司」，內層包有濃郁巧克力醬的吐司，軟綿口感超幸福。還有遊韓必吃街邊美食，像是韓式炸雞、各種韓式炸串、辣炒年糕、韓式飯捲都可滿足喜愛韓食消費者的胃。現場吃完美食，現場也齊聚韓國人氣零食讓民眾逛完展買回家。
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