湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

我要吃鹹的！吃湯圓不喜歡甜的，自己煮陽春版茼蒿鹹湯圓吃膩了嗎？跟著美食部落客品嘗2家台北鹹湯圓老店，有加上小餛飩超好吃的三重老攤「阿文餛飩湯圓」、雙連市場文昌宮旁的加麵加黑白切的「燕山湯圓」，鹹湯圓也能吃得這麼豐富，就算不是元宵冬至等節日也吸引滿滿饕客光臨，本篇滿滿的圖要讓你食指大動。 來「燕山湯圓」吃飽又吃巧，可搭豬肝粉腸，還可以搭配麵增加飽足。圖／IG＠bearyangfan 提供 分享 facebook 「阿文餛飩湯圓」鮮肉小餛飩晶瑩剔透。圖／IG＠sunshinetoday168 提供 分享 facebook

阿文餛飩湯圓 三和夜市老攤「餛飩鹹圓」誘人

台灣傳統小吃就是這麼美味誘人！新北市三重三和夜市，有許多在地人喜愛的超人氣美食，其中老店「阿文餛飩湯圓」，不管是不是節日都人氣爆棚，攤子前座位總是坐滿饕客，外帶人潮絡繹不絕，都是為了碗鮮香的小餛飩、鹹湯圓而來。 「阿文餛飩湯圓」鮮肉小餛飩晶瑩剔透。圖／IG＠sunshinetoday168 提供 分享 facebook

「阿文餛飩湯圓」是三和夜市名店。圖／IG@things_999 提供 分享 facebook 一碗「餛飩鹹圓」可以吃到「阿文餛飩湯圓」兩款招牌美食。圖／IG＠sunshinetoday168 提供 分享 facebook 「阿文餛飩湯圓」鹹湯圓厚薄適中口感滑順。圖／IG＠sunshinetoday168 提供 分享 facebook

吃過的網友分享，來「阿文餛飩湯圓」，一定要品嘗餛飩與鹹湯圓絕妙組合，一碗「餛飩鹹圓」上桌，鹹湯圓滑嫩入口，鹹度適中外皮順口，與晶瑩剔透顆顆飽滿的小餛飩搭配，光看就讓人口水直流，簡單點綴芹菜油蔥，一小碗下肚暖胃又滿足，有機會到三和夜市可以品嘗看看喔！「阿文餛飩湯圓」營業資訊可上臉書查詢。 一碗「餛飩鹹圓」可以吃到「阿文餛飩湯圓」兩款招牌美食。圖／IG@things_999 提供 分享 facebook

哪裡吃

阿文餛飩湯圓

地址：新北市三重區中央北路66-60號

鹹湯圓 65

餛飩鹹圓65

價格如有更動以店家現場實際公布為準

台北雙連市場燕山湯圓 湯圓加麵加黑白切吃飽吃巧

喜歡吃鹹湯圓的北部吃貨，推薦位於雙連市場文昌宮旁老店「燕山湯圓」(燕山鹹湯圓)，「燕山湯圓」是傳統的美味市場麵攤，除了鹹湯圓還有湯麵乾麵、豬肝湯、黑白切小菜等，對台灣民眾來說原本是生活中不可或缺的古早味，每逢吃湯圓的日子更是人潮強強滾。 雙連老店「燕山湯圓」可搭配的料很多元。圖／IG＠bearyangfan 提供 分享 facebook 「燕山湯圓」是雙連市場人氣名攤。圖／IG＠bearyangfan 提供 分享 facebook 「燕山湯圓」湯圓滋味鹹香，皮厚薄適中。圖／IG＠bearyangfan 提供 分享 facebook 「燕山湯圓」是雙連市場人氣名攤。圖／IG＠bearyangfan 提供 分享 facebook

有現煮麵、黑白切、各式小吃，招牌豬肝鹹湯圓、粉腸鹹湯圓，把好料一起加入，一碗就可以抵一餐，吃過的部落客分享，「燕山湯圓」鹹湯圓滋味鹹香，湯圓皮厚度適中嫩滑入口，加上豬肝、粉腸，再切點小菜，肚子餓的話還可以搭配麵一起吃，男生不用擔心會吃不飽喔，人潮較多時，需耐心等候入座。

哪裡吃

燕山湯圓

台北市中山區民生西路45巷9弄12號

鹹湯圓 50

豬肝／粉腸鹹湯圓80 加麵95

價格如有更動以店家現場實際公布為準