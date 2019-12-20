獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

繼先前金鑛咖啡大幅度關閉門市，倒店風暴持續延燒，由街頭攤車起家的咖啡廳「Congrats Café」今早在官方臉書發布消息，多年來感謝老顧客、新朋友支持，一同創造許多回憶，但因場地租約到期及諸多無法掌控因素，只能跟大家說聲抱歉，Congrats Café 將「下台一鞠躬！」

成立於2016年底的「Congrats Café」坐落台北大安區靜巷，室內採工業風設計提供旅人舒適品飲空間，以咖啡香和人情味營造出第三生活空間。開幕至今擁有不少死忠粉絲的Congrats Café今日宣佈即將暫停營業，店主Super貼文中分享，從街頭攤車起家Congrats Café 3年前有了第一個家，這幾年累積了很多回憶，包括「見證了求婚，這是家庭的起源；又比如，音樂活動的草創，這裡是Sofar Sound Taipei的起源；許多原本意想不到的人文、藝術活動，都在這裡發生過。」

Super說，因場地租約到期，不得已要跟大家說再見，最慢將在明年3月底前離開這裡，也謝謝好友們一路相挺，但他也坦言，收到消息當晚失眠了，當時心想：「黑夜怎麼會這麼長，哈！」。Super進一步指出，Congrats Café 將再找尋新地點重生，打造出同樣具有溫度的場域，有空大家記得回來走走。