米奇米妮鐵粉快衝！「innisfree迪士尼限定系列」保養、彩妝全都有　唐老鴨也來了

米奇、米妮是2020鼠年的最佳男女主角，innisfree再度推出迪士尼限定系列，2020年1月1日起全球同步限量開賣，從臉部保養、身體護理到彩妝都有，除了米奇、米妮之外，唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托也都來友情客串，讓米奇與好朋友們一起歡慶鼠年。

innisfree 2020迪士尼限定系列的彩妝首推米奇大臉造型的完美無瑕親膚蜜粉，以及米奇、米妮、唐老鴨、黛絲鴨等4色繽紛大地指甲油；可自然潤色的午茶甜心潤彩護唇膏組共有兩款，米奇與米妮款是玫瑰花茶與蜜桃茶，唐老鴨與黛絲款是莓果茶與葡萄柚茶。

在保養品部分，innisfree 2020迪士尼限定系列的超值組合採用精美手提盒設計，米妮主題的濟州寒蘭禮盒 ，內含濟州寒蘭複合滋養霜50ml濟州寒蘭複合滋養精華15ml、濟州寒蘭複合眼霜10ml，價值1,709元、售價1,030元；黛絲主題的香榧調理禮盒內含香榧調理修護霜40ml、香榧調理修護水50ml、香榧鬥荳潔顏泡泡50ml，價值1,035元、售價770元。