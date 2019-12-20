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米奇米妮鐵粉快衝！「innisfree迪士尼限定系列」保養、彩妝全都有　唐老鴨也來了

2019-12-20 14:06聯合報 記者陳立儀／即時報導

米奇、米妮是2020鼠年的最佳男女主角，innisfree再度推出迪士尼限定系列，2020年1月1日起全球同步限量開賣，從臉部保養、身體護理到彩妝都有，除了米奇、米妮之外，唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托也都來友情客串，讓米奇與好朋友們一起歡慶鼠年。

innisfree 2020迪士尼限定系列的彩妝首推米奇大臉造型的完美無瑕親膚蜜粉，以及米奇、米妮、唐老鴨、黛絲鴨等4色繽紛大地指甲油；可自然潤色的午茶甜心潤彩護唇膏組共有兩款，米奇與米妮款是玫瑰花茶與蜜桃茶，唐老鴨與黛絲款是莓果茶與葡萄柚茶。

在保養品部分，innisfree 2020迪士尼限定系列的超值組合採用精美手提盒設計，米妮主題的濟州寒蘭禮盒 ，內含濟州寒蘭複合滋養霜50ml濟州寒蘭複合滋養精華15ml、濟州寒蘭複合眼霜10ml，價值1,709元、售價1,030元；黛絲主題的香榧調理禮盒內含香榧調理修護霜40ml、香榧調理修護水50ml、香榧鬥荳潔顏泡泡50ml，價值1,035元、售價770元。

另外還有高飛主題的發酵豆精華禮盒、布魯托主題的心礦神怡綠茶保濕噴霧、 米奇款我的香氛柑橘沐浴乳與米妮款我的香氛柑橘身體乳、米奇禮盒設計的濟州護手霜組。

innisfree 2020迪士尼限定系列繽紛大地指甲油，售價99元、共4色。圖...
innisfree 2020迪士尼限定系列繽紛大地指甲油，售價99元、共4色。圖／innisfree提供
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innisfree 2020迪士尼限定系列濟州護手霜組，售價690元。圖／inn...
innisfree 2020迪士尼限定系列濟州護手霜組，售價690元。圖／innisfree提供
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innisfree 2020迪士尼限定系列的超值組合將明星熱賣商品搭配精緻手提外...
innisfree 2020迪士尼限定系列的超值組合將明星熱賣商品搭配精緻手提外盒設計。圖／innisfree提供
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innisfree 2020迪士尼限定系列的完美無瑕親膚蜜粉、午茶甜心潤彩護唇膏...
innisfree 2020迪士尼限定系列的完美無瑕親膚蜜粉、午茶甜心潤彩護唇膏組。圖／innisfree提供
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innisfree 2020迪士尼限定系列午茶甜心潤彩護唇膏組唐老鴨與黛絲款，售...
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innisfree 2020迪士尼限定系列濟州護手霜組，售價690元。圖／innisfree提供
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innisfree 2020迪士尼限定系列請來米奇、米妮與好朋友們一起歡慶鼠年。...
innisfree 2020迪士尼限定系列請來米奇、米妮與好朋友們一起歡慶鼠年。圖／innisfree提供
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innisfree 2020迪士尼限定系列午茶甜心潤彩護唇膏組米奇與米妮款，售價660元。圖／innisfree提供
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innisfree 2020迪士尼限定系列發酵豆精華禮盒，售價1,270元。圖／...
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innisfree 2020迪士尼限定系列完美無瑕親膚蜜粉，售價520元。圖／innisfree提供
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innisfree 2020迪士尼限定系列米奇款我的香氛柑橘沐浴乳330ml售價420元，米妮款我的香氛柑橘身體乳330ml售價500元。圖／innisfree提供
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innisfree 2020迪士尼限定系列請來米奇、米妮與好朋友們一起歡慶鼠年。...
innisfree 2020迪士尼限定系列請來米奇、米妮與好朋友們一起歡慶鼠年。圖／innisfree提供
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