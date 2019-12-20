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芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45聯合報 記者徐力剛／即時報導

香濃滑順的紫色芋頭，搭配綿密芋泥在口中化開，讓多少芋頭控趨之若鶩。手搖飲品牌珍蜜堂今年冬天推出限定版「琥珀珍珠芋泥歐蕾」，佐以黑糖蜜漬珍珠，多層次口感令人驚艷。

全新「琥珀珍珠芋泥歐蕾」嚴選大甲檳榔心芋，手工熬製芋泥，經過蒸、搗、拌及熬工序，完整保留芋頭顆粒，加入黑糖蜜漬珍珠提味，初嚐芋頭香氣滿溢口中，珍珠富含嚼勁，與牛奶在口中混合，迸發全新滋味。寒冷冬天來杯熱飲最對味，饕客可選擇熱飲的「琥珀珍珠芋泥歐蕾」，冒著熱氣的歐蕾奶香更加濃郁，搭配黑糖珍珠享用，讓人一試成主顧；冰飲部分特有的莫蘭迪粉紫色漸層

十分吸睛，晉升網紅最愛打卡神器。

針對喜愛鮮果的粉絲，同步推出「蘋果派對鮮奶茶」，以甜點「蘋果派」為靈感發想，先將新鮮蘋果切成細丁狀，再以冰糖、肉桂粉慢火熬製蜜漬蘋果醬，最後加入特製鮮奶茶，入口蘋果香氣直衝腦門，口感甜而不膩十分清爽，適合所有族群品嚐。養生系飲品首推「冰糖銀耳桂圓茶」，使用自製冰糖燉煮銀耳，混搭桂圓、枸杞及紅棗，深褐色桂圓湯中可品嚐到桂圓果肉與紅棗，讓人超級滿足。

好康再加碼，即日起至12月31日，珍蜜堂FB粉絲團舉辦「2020 Together Party！」活動，民眾在下方留言「珍蜜堂X蘋果派對鮮奶茶 一起來場派對吧！」，並tag3名好友，有機會獲得珍蜜堂飲品券兌換券20張及Dazzling Cafe 500元餐券乙張，共3名；另提供「蘋果派對鮮奶茶」單杯兌換券乙張，限量10名。

水果控最愛「蘋果派對鮮奶茶」單杯售價65元。圖/珍蜜堂提供
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冷熱飲皆適用「冰糖銀耳桂圓茶」單杯售價65元。圖/珍蜜堂提供
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冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」讓粉絲瘋狂，單杯售價70元。圖/珍蜜堂提供
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冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」讓粉絲瘋狂，單杯售價70元。圖/珍蜜堂提供
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