LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

台北市信義區的百貨最新話題「遠百信義A13」即將於12月25日開幕,台灣第一家「樂高授權專賣店LCS」也將於12月25日於遠百信義A13正式開放試營運,這間占地約120坪的店舖,造景充滿台灣在地味,用樂高積木打造出天燈馬賽克牆、全台最大台北特色地景、珍珠奶茶等,還有積木自選樂、人偶自選樂、人偶掃描機、樂高刻字機服務等多項獨家樂高限定服務,獨賣限定商品更值得樂高迷衝一波。

除了成套的組裝積木之外,樂高授權專賣店LCS的最大特色之一就是可以自選人偶與積木,其中「人偶自選樂(Build-a-Mini)」讓玩家能為人偶選搭不同的服裝、髮型與配件,店內提供樂高人偶專用購物盒,每盒皆可挑選3款任意組合的樂高人偶與配件,每套售價349元,未來也將隨季節替換不同節慶或主題的專用購物盒及特殊服裝、配件。

如果想為你的樂高積木變換樣貌,或是想自行發揮拼組創意,「積木自選樂(Pick-a-Brick)」就是採購擴充零件發揮天馬行空想像力的管道。樂高授權專賣店LCS提供了超過150種的樂高積木與零件,共有兩款尺寸的購買專用杯子,只要裝得下,不分零件數量、大小、重量都可購買,小杯售價449元、大杯售價799元;店面也將不定期提供創意說明書給對組裝有興趣的消費者,並且隨季節搭配新增特殊零件。

全台獨有的樂高刻字機服務也在樂高授權專賣店LCS現身,鑰匙圈+刻字價格為300~380元。此外,店內設有樂高體驗遊戲區和遊戲桌,還有趣味的樂高Minifigure Scanner人偶掃描機,只需將手掌置於感應器,便會顯示自己的代表人偶。