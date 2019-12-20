LEGO粉集合！台灣首間「樂高授權專賣店」進駐遠百信義A13　獨賣限定商品、人偶積木自選樂快衝一波

台北市信義區的百貨最新話題「遠百信義A13」即將於12月25日開幕，台灣第一家「樂高授權專賣店LCS」也將於12月25日於遠百信義A13正式開放試營運，這間占地約120坪的店舖，造景充滿台灣在地味，用樂高積木打造出天燈馬賽克牆、全台最大台北特色地景、珍珠奶茶等，還有積木自選樂、人偶自選樂、人偶掃描機、樂高刻字機服務等多項獨家樂高限定服務，獨賣限定商品更值得樂高迷衝一波。

除了成套的組裝積木之外，樂高授權專賣店LCS的最大特色之一就是可以自選人偶與積木，其中「人偶自選樂（Build-a-Mini）」讓玩家能為人偶選搭不同的服裝、髮型與配件，店內提供樂高人偶專用購物盒，每盒皆可挑選3款任意組合的樂高人偶與配件，每套售價349元，未來也將隨季節替換不同節慶或主題的專用購物盒及特殊服裝、配件。

如果想為你的樂高積木變換樣貌，或是想自行發揮拼組創意，「積木自選樂（Pick-a-Brick）」就是採購擴充零件發揮天馬行空想像力的管道。樂高授權專賣店LCS提供了超過150種的樂高積木與零件，共有兩款尺寸的購買專用杯子，只要裝得下，不分零件數量、大小、重量都可購買，小杯售價449元、大杯售價799元；店面也將不定期提供創意說明書給對組裝有興趣的消費者，並且隨季節搭配新增特殊零件。

全台獨有的樂高刻字機服務也在樂高授權專賣店LCS現身，鑰匙圈＋刻字價格為300～380元。此外，店內設有樂高體驗遊戲區和遊戲桌，還有趣味的樂高Minifigure Scanner人偶掃描機，只需將手掌置於感應器，便會顯示自己的代表人偶。