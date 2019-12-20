把觀眾帶到蟲洞邊緣！劉彥成新作秀兩種時空

編舞家劉彥成繼巡演歐亞六城的《再見吧！兔子》，由他擔任藝術總監的大身體製造推出新作《A Piece of Cake》，暴露劇場的製造過程，幽默詼諧又富省思力，邀請觀眾一起加入。

劉彥成表示，一塊蛋糕表面簡單，其實背後是整個團隊的努力堆砌。拉開布幕、調整燈光、移動、再移動，耗費時間與動能。劇場空間被隱形切分，分寸之間有不同的功率在消長，能量不斷產生、轉換、消失，這迷人的過程能不能被揭露？他希望讓觀眾也體會。

「劇場總是在創造奇幻，往往觀眾看到的是創造的成果，創造的過程同樣重要。」製作團隊說，《A Piece of Cake》企圖同時呈現成果與過程，讓觀眾像是站在蟲洞邊緣，同時看見兩種時空。透過遊走式演出，把觀眾和表演者拉回同一個層次，消除現實與虛幻的界線，擺盪於觀眾的視角與創作者的視角之間。

創作概念看似嚴肅，但其實編舞內容輕盈。該作在「舞蹈的身體」之間，更多的是「日常的身體」，即從生活作息中發掘的身體動機。兩位表演者有詼諧的姿態，也有嚴肅的步伐，演繹生命隱晦無形的重量。