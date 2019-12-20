晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

晶華Buffet狂粉召集令，星級美食區集結歷來客座主廚的拿手料理。圖／晶華酒店提供 分享 facebook

為慶祝明年屆滿30周年，台北晶華酒店將舉辦系列慶祝活動。首波祭出「徵求100名Buffet狂粉，免費品嚐栢麗廳『玩』晚餐」的震撼型盛會。只要參加活動，就有機會搶先免費品嚐栢麗廳「玩」晚餐的各式豐富菜色，現場還會備有「必吃十大美食」打卡點，以及各式網美拍照配備，讓粉絲們隨時留下動人食物美照，與晶華酒店一同歡喜慶生。

晶華酒店首波活動集合館內擁有「天下第一自助餐廳」美譽的「栢麗廳」、位於信義誠品的「泰市場」，以及台大尊賢館的「義饗食堂」等三大主題自助餐廳，自2020年1月1日起至3月31日期間，周日至周四（2020/01/24~01/29不適用），特別加開晚間20:30至22:00的「『玩』晚餐」餐期。此餐期不僅提供晚餐時段的豐富菜色，更僅需午餐時段的親民價格，加入晶華30官網的會員，現場還可折抵100至300元不等。

晶華酒店的「百人『Buffet狂粉大會』免費享用『玩』晚餐！」活動自12月23日至12月27日舉行。民眾只要臉書或是IG帳號擁有300名以上好友，就可至晶華30官網（event.silkshotelgroup.com）註冊會員，之後再於臉書活動頁面留下「熱愛栢麗廳Buffet的原因」，就可參加抽獎。預計將於12月27日中午12:00隨機抽出100名幸運的Buffet狂粉，共同於12月29日晚間20:30至栢麗廳作客，品嚐「玩」晚餐的各式豐富菜色。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，栢麗廳過去30年曾經推出過許多轟動餐飲界的活動，例如「Moon Walker五星宵夜場」是從10點營業到凌晨1點，是許多夜貓族以及服務業工作同仁下班聚會的好選擇；開幕之初的Supper Club則是在周末晚間請到樂團駐唱，打造娛樂效果十足的用餐環境。隨著即將到來的30周年，晶華特以「玩」晚餐的活動，讓更多消費者體驗五星自助餐的頂級饗宴。

配合30周年「玩」晚餐，晶華也展開了有史以來規模最大的會員招募活動─晶華會。預計整年度將不間斷地提供會員餐飲、住房、購物以及SPA等系列優惠，會員可以在晶華國際酒店集團旗下各個據點使用。晶華會還祭出52張蘭城、太魯閣、台南晶英、晶泉丰旅、台北晶華以及捷絲旅的住宿券，周周送出一張，每個月還會致贈亞洲萬里通三萬里的里程數，給予晶華會的三位幸運會員。

自助餐「玩」晚餐活動

2020/01/01～03/31、每周日至周四20:30～22:00(2020/01/24～29不適用)

栢麗廳／台北晶華酒店，玩晚餐（20:30～22:00）每位售價1,180元

泰市場／信義誠品６Ｆ，玩晚餐（20:30～22:00）每位售價850元

義饗食堂／台大尊賢館２Ｆ，玩晚餐（20:30～22:00）每位售價560元

以上價格需另加一成服務費

從台東成功漁港直達的現流海鮮不只美味，色彩也繽紛吸睛。圖／晶華酒店提供 分享 facebook