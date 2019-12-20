影／不當馬路三寶 foodpanda送外送員上駕訓課

食物平台外送員接二連三的交通事故後，社會開始關注外送員的工作型態及用路安全。美食外送平台foodpanda（飢餓熊貓）今天對媒體展示全台首創的外送員安全駕駛實地訓練課程，希望協助建立正確的交通安全意識，降低送餐服務風險。未來課程自由報名，外送員無須支出額外費用。

中華民國機車研究發展安全促進協會秘書長林遼東說，根據協會多年交安宣導的經驗，雖然多數人能透過室內課程或是影片了解交通安全，但因沒有實際演練，事件發生當下時，往往來不及反應。盼藉由實際演練，讓外送員能預知危險，並在做出即時的應對。

foodpanda營運總監余岳勳說，這次演練內容皆依據用戶安全、以及外送夥伴的回饋，針對實際上路時可能會發生的情況特別設計。

首波號召100人參與訓練，對象包含剛加入者、常分享服務經驗老朋友及騎乘重機外送的人。涵蓋完整外送服務流程，外送員需了解裝設保溫箱的騎乘、車輛檢查、騎乘姿勢、後視鏡調整等，實地演練包含緊急煞車與轉彎要領、防禦駕駛等。

今天在直線加速的演練中，多位外送員出現煞車過急，或是手肘姿勢不正確等問題，被教練一一指導糾正。擔任外送員三個多月的黃先生表示，外送時因為加了保溫箱，坐起來比較擁擠，希望藉這次受訓，改善行車速度及十字過彎操作的不足。

foodpanda說，該課程是採自由報名，公司支出全額的上課費用。目前旗下有超過萬名的外送員，平均用路時間比通勤族多出約2.5倍。新進人員皆需通過交安考題的測試，簽訂合作契約時須簽署包含交安守則的工作危害因素告知單。