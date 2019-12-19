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比臉還大！神戶「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-19 21:25聯合報 記者陳睿中／即時報導

以「世界第一飯店早餐」聞名的神戶北野飯店，將於2020年1月14日起推出夜間甜點Buffet，除了有各式草莓甜點、自選配料的草莓塔，更有首度推出的「巨無霸法式草莓千層派」，絕對是草莓控的必吃重點。

位於神戶中央區的神戶北野飯店，鄰近知名景點北野藝人館街、風見雞之館等地，乃是神戶知名的飯店之一。除了本身建築、住宿服務、地點等優勢，館內的早餐更曾經被SMALL LUXURY HOTELS協會評選為「世界第一飯店早餐」，因此總是吸引旅客前來用餐。

每年冬季正是日本草莓的產季。自1月14日起，神戶北野飯店推出夜間甜點Buffet，各式甜點全數選用日本國內產的新鮮草莓，還有讓客人可以自己選擇配料的「草莓塔」。其中，目測高度超過20公分的「巨無霸法式草莓千層派」，層層堆疊了各種配料與無數的草莓，甚至需要運用刀叉才能分食，也為視覺帶來強烈震撼。

除了早餐、草莓系甜點之外，館內晚餐菜單也提供「法國鄉村料理」，每天共4道，共計8種輪替。包括法國阿爾薩斯地區以白酒清燉豬肉和高麗菜搭配的「Baeckeoffe」料理、勃艮第地區的紅酒清蒸牛肉或是紅酒燉牛肉料理，或是普羅旺斯的馬賽魚湯等，讓旅客可以品嚐到法國的鄉土滋味。

除了草莓千層派，現場也有許多不同的草莓點心。圖／神戶觀光局台北事務所提供
除了草莓千層派，現場也有許多不同的草莓點心。圖／神戶觀光局台北事務所提供
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夜間甜點Buffet的各式甜點，全數選用日本國內產的新鮮草莓製作。圖／神戶觀光局...
夜間甜點Buffet的各式甜點，全數選用日本國內產的新鮮草莓製作。圖／神戶觀光局台北事務所提供
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神戶北野飯店推出尺寸超巨大的「巨無霸法式草莓千層派」。圖／神戶觀光局台北事務所提...
神戶北野飯店推出尺寸超巨大的「巨無霸法式草莓千層派」。圖／神戶觀光局台北事務所提供
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甜點神戶

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