比臉還大！神戶「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

以「世界第一飯店早餐」聞名的神戶北野飯店，將於2020年1月14日起推出夜間甜點Buffet，除了有各式草莓甜點、自選配料的草莓塔，更有首度推出的「巨無霸法式草莓千層派」，絕對是草莓控的必吃重點。

位於神戶中央區的神戶北野飯店，鄰近知名景點北野藝人館街、風見雞之館等地，乃是神戶知名的飯店之一。除了本身建築、住宿服務、地點等優勢，館內的早餐更曾經被SMALL LUXURY HOTELS協會評選為「世界第一飯店早餐」，因此總是吸引旅客前來用餐。

每年冬季正是日本草莓的產季。自1月14日起，神戶北野飯店推出夜間甜點Buffet，各式甜點全數選用日本國內產的新鮮草莓，還有讓客人可以自己選擇配料的「草莓塔」。其中，目測高度超過20公分的「巨無霸法式草莓千層派」，層層堆疊了各種配料與無數的草莓，甚至需要運用刀叉才能分食，也為視覺帶來強烈震撼。