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一次吃鐵板燒＋燒肉＋鍋物！犇「割烹鐵板燒套餐」上桌

2019-12-19 19:18聯合報 記者陳睿中／即時報導

位於微風廣場內的「犇」和牛館，自12月起導入複合式餐飲的概念，透過煎、煮、蒸、烤、炸、炒等多種不同的調理手法，推出「割烹鐵板燒套餐」，一次可品嚐到厚切和牛牛舌、A5和牛月見壽司，還有慢熬老母雞雞湯涮和牛等特色料理。

透過空間改裝，犇和牛館現在店內有「鐵板燒板前區」以及「燒肉區」兩種用餐型態，各自提供和牛、海鮮、伊比利豬等不同食材的套餐組合。燒肉套餐每人1,280元起，鐵板燒套餐每人則為2,580元起。另外店內也邀請過去曾在米其林一星「大腕燒肉」任職的Leak主廚坐鎮，針對店內肉品處理、醬料口味進行調整，帶來更升級的燒肉體驗。

本次所推出的「割烹鐵板燒套餐」，就是結合鐵板燒、燒肉，以及鍋物料理的套餐組合。每個順序都有多種料理可選，讓顧客依喜好配菜，8道式售價2,580元起。前菜中的「Black Opal厚切和牛牛舌」以「煎」的手法，帶出牛舌微脆的肉感。至於開胃菜的A5和牛月見壽司，則是用「烤」的方式呈現，突顯和牛油脂的甘甜滑順。

另外慢熬老母雞雞湯涮和牛、A5和牛牛排三明治、特製黃金滷肉炒飯等料理，則各自透過不同的調理手法，呈現出食材的特色。其中「A5和牛牛排三明治」，在現烤的Purebread Bakery吐司中，夾入厚片炸牛排，再搭配上法國第戎芥末的蜂蜜芥末醬上桌。相較於一般三明治麵包蓬鬆的樣貌，犇的三明治反而有種「剛從書包拿出來」的擠壓感，乍看還以為是失敗品。主廚Leak特別解釋，三明治麵包經過微微手壓後，更能貼緊牛排，不僅提昇口感、也更方便入口。

若是嗜肉控，店內燒肉區還獨家選用A5和牛，推出厚達5公分的「超厚切和牛牛排」。藉由2～3輪大火燒烤與靜置的技巧，帶來外酥內嫩的滋味，除了可品嚐原味，也可配上山葵醬、炸蒜片增味。單點每份2,880元，搭配雙人套餐則為5,380元起。

A5超厚切和牛牛排。記者陳睿中／攝影
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北海道鮮活北寄貝。記者陳睿中／攝影
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A5和牛牛排三明治。記者陳睿中／攝影
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犇和牛館店長Leak，過去曾於一星的大腕燒肉任職。記者陳睿中／攝影
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厚達5公分的「超厚切和牛牛排」。記者陳睿中／攝影
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A5和牛月見壽司。記者陳睿中／攝影
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Black Opal厚切和牛牛舌。記者陳睿中／攝影
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慢熬老母雞雞湯涮和牛。記者陳睿中／攝影
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特製黃金滷肉炒飯。記者陳睿中／攝影
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