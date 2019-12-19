紫藕色沙漠神秘美!香奈兒2020春季彩妝 頰彩玫瑰金絕美

旅行，一直是香奈兒品牌的元素之一，全新的2020春妝系列中，就能看到旅行帶來的新靈感。香奈兒全球彩妝創意總監露西婭・皮卡（Lucia Pica）一直以來，都從旅行中找尋靈感的來源，許多香奈兒的靈魂也由此展開。春妝「沙漠之夢」，就來自露西婭．皮卡發現沙漠中的橘色沙丘、神聖洞穴壁畫和凹凸不平的平原，對於當地的靜謐與壯碩，及在豔陽無情曝曬下泛白的森林，激發她打造一系列柔和色調的彩妝的靈感。

沙漠之夢系列主打蜜桃玫瑰色、冷棕色和浪漫的淺紫色系，將閃耀中帶點金屬光的質地，像是陽光灑落在沙漠上閃閃發光如同寶藏般的存在。在沙漠之中，露西婭．皮卡拿起拍立得攝影旅行中的照片，才發現沙漠幾乎被紫藕色單一色彩主宰，也讓夢想與這片寂靜的沙漠，創造出更多浪漫與充滿女性魅力的彩妝系列，更為融合。

玫瑰沙漠亮采盤 打造沙丘玫瑰金

香奈兒2020春季限量彩妝，就有如沙漠散發沉著與寂靜能量，和色調一樣淡漠。「香奈兒玫瑰沙漠亮采盤」為玫瑰金色的打亮新作，粉體表面的蝕刻紋路，展現沙丘的獨特輪廓，沙丘是當地沙漠的一大特色，

可以搭配著「香奈兒水潤聚光棒」色號＃暖陽，為春妝增添柔和之美。把打亮刷在臉龐最先反射光線的突出部位，如顴骨、額頭、鼻樑和下顎弧線。「香奈兒水潤聚光棒」亦可點綴在眼瞼和嘴唇，增加柔美光感。

四色眼影 紫藕色平靜又神秘

露西婭．皮卡十分擅長疊擦與暈染手法，特別在眼部呈現立體柔和感，將沙漠地表的柔和色系轉化豐富眼彩。咖啡深棕與濃豔玫瑰金色#34 烘焙咖啡的「香奈兒亮采立體眼彩筆」，可以勾勒眼部輪廓，其絲滑質地也能輕鬆暈染。

永恆及回憶，在這趟旅行之中，是最寶貴的印象，春季限量的「香奈兒四色眼影」#352永恆、#354回憶，此系列基礎色系為美麗的紫藕色、恰如其分的冷棕色、蜜桃與淡粉色，用顏色營造平靜氛圍、紫藕色打造神秘魅力眼妝，讓雙眸同樣亮眼動人，只是多了低調內斂的氣質。

色號#日光浴、#沙漠玫瑰的「香奈兒緞光絲柔眼影露」，可以營造層次光感，不管是利用指腹或是暈染、眼影刷皆可輕鬆打亮明眸；以帶棕色的「冷冽深紫」塗抹整個眼瞼則可讓晶亮大眼更加奪目動人。

超炫耀的唇膏 疊擦才優雅

完美妝容，不能缺少唇彩，沙漠之夢系列唇彩以兩種顏色與質地，刻畫沙漠令人暈眩的極端酷熱。質地滋潤的「香奈兒超炫耀的唇膏」推出全新#雪紡玫瑰色，活潑橘粉色可透過疊擦，#喀什米爾則是極致霧面，先上霧面唇彩再疊擦亮面，創造獨特個人的春彩風情，單擦也能展現優雅氣質。