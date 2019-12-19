親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台股大跌逾百點 這幾檔逆勢飆上天價

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

紫藕色沙漠神秘美!香奈兒2020春季彩妝 頰彩玫瑰金絕美

2019-12-19 18:20聯合報 記者劉小川／台北即時報導

旅行，一直是香奈兒品牌的元素之一，全新的2020春妝系列中，就能看到旅行帶來的新靈感。香奈兒全球彩妝創意總監露西婭・皮卡（Lucia Pica）一直以來，都從旅行中找尋靈感的來源，許多香奈兒的靈魂也由此展開。春妝「沙漠之夢」，就來自露西婭．皮卡發現沙漠中的橘色沙丘、神聖洞穴壁畫和凹凸不平的平原，對於當地的靜謐與壯碩，及在豔陽無情曝曬下泛白的森林，激發她打造一系列柔和色調的彩妝的靈感。

沙漠之夢系列主打蜜桃玫瑰色、冷棕色和浪漫的淺紫色系，將閃耀中帶點金屬光的質地，像是陽光灑落在沙漠上閃閃發光如同寶藏般的存在。在沙漠之中，露西婭．皮卡拿起拍立得攝影旅行中的照片，才發現沙漠幾乎被紫藕色單一色彩主宰，也讓夢想與這片寂靜的沙漠，創造出更多浪漫與充滿女性魅力的彩妝系列，更為融合。

玫瑰沙漠亮采盤　打造沙丘玫瑰金

香奈兒2020春季限量彩妝，就有如沙漠散發沉著與寂靜能量，和色調一樣淡漠。「香奈兒玫瑰沙漠亮采盤」為玫瑰金色的打亮新作，粉體表面的蝕刻紋路，展現沙丘的獨特輪廓，沙丘是當地沙漠的一大特色，

可以搭配著「香奈兒水潤聚光棒」色號＃暖陽，為春妝增添柔和之美。把打亮刷在臉龐最先反射光線的突出部位，如顴骨、額頭、鼻樑和下顎弧線。「香奈兒水潤聚光棒」亦可點綴在眼瞼和嘴唇，增加柔美光感。

四色眼影　紫藕色平靜又神秘

露西婭．皮卡十分擅長疊擦與暈染手法，特別在眼部呈現立體柔和感，將沙漠地表的柔和色系轉化豐富眼彩。咖啡深棕與濃豔玫瑰金色#34 烘焙咖啡的「香奈兒亮采立體眼彩筆」，可以勾勒眼部輪廓，其絲滑質地也能輕鬆暈染。

永恆及回憶，在這趟旅行之中，是最寶貴的印象，春季限量的「香奈兒四色眼影」#352永恆、#354回憶，此系列基礎色系為美麗的紫藕色、恰如其分的冷棕色、蜜桃與淡粉色，用顏色營造平靜氛圍、紫藕色打造神秘魅力眼妝，讓雙眸同樣亮眼動人，只是多了低調內斂的氣質。

色號#日光浴、#沙漠玫瑰的「香奈兒緞光絲柔眼影露」，可以營造層次光感，不管是利用指腹或是暈染、眼影刷皆可輕鬆打亮明眸；以帶棕色的「冷冽深紫」塗抹整個眼瞼則可讓晶亮大眼更加奪目動人。

超炫耀的唇膏　疊擦才優雅

完美妝容，不能缺少唇彩，沙漠之夢系列唇彩以兩種顏色與質地，刻畫沙漠令人暈眩的極端酷熱。質地滋潤的「香奈兒超炫耀的唇膏」推出全新#雪紡玫瑰色，活潑橘粉色可透過疊擦，#喀什米爾則是極致霧面，先上霧面唇彩再疊擦亮面，創造獨特個人的春彩風情，單擦也能展現優雅氣質。

在沙漠拍攝出牛奶紫藕色、迷霧般的拍立得照片催生出沙漠之夢系列，「香奈兒時尚恆采指甲油」也延續相同的謎樣風情。#度假洋裝、#夢想家兩新色，傳遞出穩定沉著的深度與情感。除了展現女性的自信魅力外，更增添了些許柔和，令人回味無窮、強而有力的耀眼色彩，讓指彩與彩妝，更顯完美平衡。

2020香奈兒春季限量彩妝沙漠之夢，一同進入夢幻優雅的春妝系列。圖／香奈兒提供
2020香奈兒春季限量彩妝沙漠之夢，一同進入夢幻優雅的春妝系列。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒亮采立體眼彩筆 #34 烘焙咖啡0.8g（限量）、香奈兒亮采立體眼彩筆 #...
香奈兒亮采立體眼彩筆 #34 烘焙咖啡0.8g（限量）、香奈兒亮采立體眼彩筆 #36 玫瑰鹽0.8g （限量）／1,270元。 圖／香奈兒提供
分享
香奈兒時尚恆采指甲油#735夢想家（左粉）13ml、香奈兒時尚恆采指甲油#739...
香奈兒時尚恆采指甲油#735夢想家（左粉）13ml、香奈兒時尚恆采指甲油#739度假洋裝（右紫）13ml／880元。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒玫瑰沙漠亮采盤 （限量） ／2,150元。圖／香奈兒提供
香奈兒玫瑰沙漠亮采盤 （限量） ／2,150元。圖／香奈兒提供
分享
將靜謐的沙漠，透過拍立得的濾鏡，才發現沙漠竟是浪漫的紫藕色，正是香奈兒彩妝露西婭...
將靜謐的沙漠，透過拍立得的濾鏡，才發現沙漠竟是浪漫的紫藕色，正是香奈兒彩妝露西婭．皮卡的春妝發想靈感。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒超炫耀的唇膏＃191雪紡玫瑰3.5g、香奈兒超炫耀的極致絲絨唇膏＃132喀...
香奈兒超炫耀的唇膏＃191雪紡玫瑰3.5g、香奈兒超炫耀的極致絲絨唇膏＃132喀什米爾3.5g／1,280元。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒四色眼影＃352永恆（上）2g、香奈兒四色眼影＃354回憶（下）2g ／2...
香奈兒四色眼影＃352永恆（上）2g、香奈兒四色眼影＃354回憶（下）2g ／2,250元。 圖／香奈兒提供
分享
香奈兒緞光絲柔眼影露＃22日光浴、香奈兒緞光絲柔眼影露＃24日出（限量）、 香奈...
香奈兒緞光絲柔眼影露＃22日光浴、香奈兒緞光絲柔眼影露＃24日出（限量）、 香奈兒緞光絲柔眼影露＃26沙漠玫瑰、香奈兒緞光絲柔眼影露＃28沙丘棕、香奈兒緞光絲柔眼影露＃32冷冽深紫／1,270元。 圖／香奈兒提供
分享
香奈兒水潤聚光棒 ＃暖陽 8g （限量）／1,620元。圖／香奈兒提供
香奈兒水潤聚光棒 ＃暖陽 8g （限量）／1,620元。圖／香奈兒提供
分享

香奈兒眼影

延伸閱讀

超馬／陳彥博追逐極限 明年攀高、泛舟拚耐力賽

太好拍！香奈兒雪國小村登紐約 韓團MONST...

把香奈兒穿出又辣又甜還超帥　能辦得到的大概就...

帶點成熟韻味 香奈兒「海軍藍」新品沉穩優雅

高流預算遭全刪 綠議員憂高雄重回文化沙漠

最性感的人間香奈兒！BLACKPINK Je...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

不用再只吃稀飯！鳳梨能讓肉變軟 菜冷凍3天不再咬不爛

2019-12-19 16:16

餡料滿載！網購人氣「微甜室」草莓蛋糕、芋頭戚風開訂

2019-12-19 16:00

髮型垮掉還是帥！C羅跳2公尺56暴力頭球七百萬粉絲搶讚

2019-12-19 15:41

全台首間「迪奧香氛世家快閃店」開幕！3款亞洲暢銷香氣快入手

2019-12-19 18:00

「Hello Kitty快閃店」插旗板橋車站！現做人形燒、捲心酥買氣超旺

2019-12-19 17:33

跨年到大魯閣草衙道 「鈴鹿賽道樂園」四大娛樂免費玩

2019-12-19 17:22

天使紅蝦加1元多1貫！海壽司再送38888、16888現金獎

2019-12-19 17:22

買一送一自由配 班尼頓推耶誕節秋冬優惠

2019-12-19 17:17

Hamilton、MIDO打造周年腕表 重新演繹經典設計創話題

2019-12-19 17:16

大金變頻空調＋空氣清淨機優惠成雙 最高現省八千元

2019-12-19 17:05

手搖飲達人帶路！盤點冬季必喝4大「熱飲」超暖心

2019-12-19 17:01

台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶

2019-12-19 16:24

周冬雨肩上LONGCHAMP新年包款 被小老鼠啃掉了一角

2019-12-19 15:55

LV早秋男裝亮色迷彩上身 經典袋包沾惹運動風

2019-12-19 15:53

阿華田大玩跨界！當泰菜遇上甜食 在舌尖擦出新火花

2019-12-19 15:49

信義區超萌耶誕熊打卡踩點 Harrods禮物屋英倫風太可愛

2019-12-19 15:39

米奇青春露、招財雪花秀！5款2020鼠年限定保養品包裝

2019-12-19 15:33

就是要與眾不同！楊晴演繹天梭表方型表款美出新高度

2019-12-19 15:28

爆米花牛排陪過耶誕！美旗林4大飯店美式牛排懶人包

2019-12-19 15:13

謝金燕美腿加分秘訣！Jimmy Choo「深V」及膝靴帥又辣

2019-12-19 14:05

竟用「龍蝦」做腸粉！玖尹「名媛風」港點　霸氣又可愛

2019-12-19 13:49

U值媒／在黑幫，沒什麼是非得說清楚的。

2019-12-19 13:12

從日日宿醉被酒精綁架到清醒早起自由生活 改變習慣這樣做事半功倍

2019-12-19 13:00

史上規模最大「2020世界新車大展」 來自未來科技概念車亮相

2019-12-19 12:51

聖誕禮物就買這個！貓小姐Ms.Cat聯名銀飾優雅上市

2019-12-19 12:48

漢堡王昨天在PTT上美麗誤會 釣出總公司回應何時來台南

2019-12-19 12:37

全台北最美巷子 北投耶誕巷、福興耶誕公園浪漫過節

2019-12-19 12:37

超萌造型可頌當道！八月堂「耶誕禮盒」限期7天上市

2019-12-19 12:17

終於等到!迪奧搖滾春妝粉漾潤唇釉1/1開賣，加碼復刻版

2019-12-19 12:11

克羅伊摩蕾茲帥拿Capucines手袋 和法國第一夫人撞款

2019-12-19 12:04

「拉麵不行加珍珠！」偽日媒報導「台灣症」吸睛5萬人

2019-12-19 12:02

墾丁凱撒4人房2020元！48小時限時搶購 加碼抽高鐵票

2019-12-19 11:56

把羅浮宮搬到眼前！「故宮南院奇幻嘉年華」名畫一次看

2019-12-19 11:40

鼠年限定「HOLA米奇聯名商品」來囉！懶骨頭椅、悶燒罐、限量版春聯窗花超可愛

2019-12-19 11:35

不怕衣櫃包包發霉！迷你除濕機拯救冬季收納潮濕困擾

2019-12-19 11:29

龍貓炫風來襲！超立體「漂浮系卡通咖啡」晉升網紅最愛打卡店

2019-12-19 10:55

台北車展28日開幕 300新車聚南港展覽館

2019-12-19 02:18

淡水耶誕燈飾特搜 超夢幻耶誕雪屋、光影隧道必拍

2019-12-19 00:29

送蛋撻、薏米水！添好運進駐桃機 吃港點也能看飛機

2019-12-18 23:40
看更多

熱門文章

暖暖威力彩6.6億元獨得幸運兒年輕女 她分享這樣買中的

2019-12-19 12:42

如何去除衣服上火鍋「鍋味」？ 網授2招免洗去味

2019-12-19 11:15

郭台銘給她冥誕禮 繫上先妻送的皮帶出席大樓冠名式

2019-12-19 13:16

影響逾8千人 台鐵楊梅=北湖單線搶通 下午2時恢復雙線

2019-12-19 11:46

巨大倉鼠有如巨大塵蟎源？醫建議「蓋黑袋毆打」

2019-12-19 11:16

愈晚降雨機率愈高 氣象局說東北部留意較大雨勢

2019-12-19 09:01

淡水耶誕燈飾特搜 超夢幻耶誕雪屋、光影隧道必拍

2019-12-19 00:29

年底前完成巴氏量表檢測 明年才能報12萬長照扣除額

2019-12-19 10:44

過年上班薪水3倍他怨無法休假 網友羨慕：還嫌

2019-12-19 10:23

「拉麵不行加珍珠！」偽日媒報導「台灣症」吸睛5萬人

2019-12-19 12:02

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」他咬牙搭小黃

2019-12-18 20:59

台鐵楊梅到北湖段電力故障雙線不通 今晚6點恢復

2019-12-19 10:35

信用卡帳單滿滿一長串「好市多內湖店」 他笑：我要回想一下

2019-12-19 13:29

非和平分手卻收到「前女友」喜餅 專業網友揭真正用意

2019-12-19 13:40

飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

2019-12-19 11:18

愛心過剩？2800公斤愛心捐髮躺倉庫 募款卻不足

2019-12-19 11:18

台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶

2019-12-19 16:24

每日星座運勢／水瓶接住丘比特之箭　事業旺勿衝動

2019-12-19 00:00

墾丁凱撒4人房2020元！48小時限時搶購 加碼抽高鐵票

2019-12-19 11:56

台鐵觀光列車「美學復興」 建築師：不能只是樣板作秀

2019-12-19 08:56

吳德榮：東北季風通過頻度高 今明僅北台灣有感變天

2019-12-19 07:57

跨年夜北捷42小時不收班 這3站看煙火最享受

2019-12-19 13:32

95無鉛下周恐漲破29元 汽柴油估都再漲0.3元

2019-12-19 10:42

【生活趣聞】郭素甄／放心交出女兒的手

2019-12-19 06:00

送蛋撻、薏米水！添好運進駐桃機 吃港點也能看飛機

2019-12-18 23:40

地震震度新分級 5、6級分強弱 明年起實施

2019-12-19 00:01

妻與2同事遊墾丁丈夫覺得怪 網友直言：綠光罩頂

2019-12-19 16:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我與蜜雪兒的距離

2019-12-19 06:00

髮型垮掉還是帥！C羅跳2公尺56暴力頭球七百萬粉絲搶讚

2019-12-19 15:41

全台北最美巷子 北投耶誕巷、福興耶誕公園浪漫過節

2019-12-19 12:37

國道收費員自救會敗訴 勞動部年底前撥付最後補貼款

2019-12-19 15:39

漢堡王昨天在PTT上美麗誤會 釣出總公司回應何時來台南

2019-12-19 12:37

類流感門診數漸增 北市有學校因流感7個班停課

2019-12-18 19:39

國產雞肉摻進口肉 業者被中止CAS標章合約

2019-12-19 10:35

蘇花改1月5日通車？「待核定」

2019-12-18 23:43

農業外展移工快來了 泰、菲先上路

2019-12-19 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top