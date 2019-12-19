全台首間「迪奧香氛世家快閃店」開幕！3款亞洲暢銷香氣快入手

繼新加坡、上海、日本、韓國之後，主打頂級訂製香氛的「迪奧香氛世家快閃店」今年終於在台灣快閃登場！全台首間迪奧香氛世家快閃店即日起至2020年2月29日進駐台北新光三越信義新天地A11館一樓，推出迪奧香氛世家系列共22款香氛及香氛蠟燭、香氛潤膚乳霜、香氛潔膚系列，還有超限量的Mitzah絲巾，不論收藏、配戴或包裝禮物都超有心。

「迪奧香氛世家」是迪奧首席調香師François Demachy全新打造的感性香氛世界，運用獨一無二的專業香氛工藝、頂級花材與珍稀原料，盡情展現調香創意，每一款香氣都有著不同的故事與個性，每年都會推出兩款新香氛。

目前迪奧香氛世家系列的22款香氛包括果香花香調、清新花香調、馥郁花香調、性感花香調、東方花香調等，台灣推出40ml、125ml兩種容量，售價分別為3,250元、7,250元，其中燦爛粉綠的「LUCKY幸運時刻」，凸顯摩登又若隱若現的鈴蘭香氣，鈴蘭也是迪奧先生的幸運花，是亞洲華人市場銷售第一名；「LA COLLE NOIRE柯勒諾瓦」以千葉玫瑰的馥郁香氣，歌頌迪奧先生最鍾愛的柯勒諾瓦莊園，成為必收的經典之作；柔和粉嫩的「SAKURA粉紅櫻花」，以玫瑰香調演繹櫻花的剛柔並濟，是日本最暢銷的香氣。

由法國頂級製蠟工坊Perron Rigot秉持最高標準精心製作的迪奧香氛世家系列香氛蠟燭，盛裝在來自法國瓷器重鎮利摩日的工藝瓷瓶內，內側以藝術琺瑯塗料妝點迪奧經典蒙田灰，在10款香氛蠟燭中，「夜之琥珀（Ambre Nuit）」、「鑲銀木（Bois d’Argent）」忠實展現原有香氛香調，其他香氛蠟燭的香調則是獨立存在，未來也將持續推出其他香氛蠟燭。另外還有6款香氛皂、8款香氛洗手乳、6款潤膚乳霜。

真絲的Mitzah絲巾可繞於頸間、繫在腰際、綁在手腕或變身為獨特的手提包裝飾，迪奧香氛世家快閃店共推出30款不同圖騰的Mitzah絲巾，包含字母系列與塔羅系列等不同主題，數量都超稀少。