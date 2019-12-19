「Hello Kitty快閃店」插旗板橋車站！現做人形燒、捲心酥買氣超旺

今年適逢 Hello Kitty 45歲生日，雅蒙蒂文創烘焙禮品看好商機，攜手日本三麗鷗合作，打造全新「Hello Kitty 主題快閃店」落腳板橋車站，即日起至12月31日限期快閃，現場端出超萌 Hello Kitty 立體人形燒、特製肉紙及迷你捲心酥等多樣商品，吸引粉絲手刀搶購。

此次快閃店以「烘焙西點小主廚」為靈感，攤位以奶黃色調為主視覺設計，讓人耳目一新。店內商品以「海苔虱目魚脆卷燒」最受歡迎，嚴選新鮮魚肉搭配海苔清香，一口咬下酥脆感十足，蘊含大海風味魚肉在口中發酵，讓人愈吃愈上癮；特色「杏仁肉紙」提供原味、海苔、黑胡椒3種口味，外盒以印上 Hello Kitty 圖樣妝點，自用送禮兩相宜。

甜食控最愛「Hello Kitty 迷你捲心酥禮盒」，密封罐內含草莓、香草迷你捲心酥，厚實餅皮佐以柔軟內餡，鹹中帶甜好滋味讓人著迷。「Hello Kitty 造型棒棒糖」提供4種水果口味選擇，例如百香果芒果、水蜜桃檸檬、草莓玫瑰、葡萄優格等，獨特外型成功抓住粉絲眼球。