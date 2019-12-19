Hamilton、MIDO打造周年腕表 重新演繹經典設計創話題

漢米爾頓（Hamilton）、美度表（MIDO）今年都各自推出紀念周年表款，把經典的設計重新演繹，的確又吸引了不少消費者的目光，在網路上的討論度也開始發酵。

距今50年前，Hamilton與其他兩家瑞士鐘表品牌，共同研發並在1969年，分別推出品牌的第一只自動上鍊計時碼表，成為劃時代的產品。而在三年之後，Hamilton在原本的自動上鍊計時碼表機芯上，疊加了GMT（兩地時間指示）功能，打造Chrono-Matic E腕表，複雜的規格，同樣轟動當時的鐘表界。而今年，Hamilton就以當時的Chrono-Matic E腕表為藍本，延續了被表迷暱稱為「鮑魚殼」的的外型及表耳，除了內表圈及計時盤配置略為調整之外，幾乎是原汁原味的復刻。但拿掉了GMT的配置，讓表身厚度維持在配戴時舒適，而且價格符合品牌的定位，全球限量1,972只，仍具收藏性。