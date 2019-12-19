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無可奈何地活著：從《獨生之國》看中國一胎化政策

大金變頻空調＋空氣清淨機優惠成雙 最高現省八千元

2019-12-19 17:05聯合報 記者黃筱晴／即時報導

最近天氣忽冷忽熱，加上天空經常一片灰濛濛，冷暖空調與空氣清淨機已成為一年四季家中不可或缺的重要家電。DAIKIN日本大金空調推出新一波金溫暖好康活動，即日起至12月31日止，購買大金家用一對一變頻冷暖空調，每組現金回饋2,000元，另外還能申請政府節能補助，每組最高3,000元，若再加上貨物稅減免優惠最高2,000元，三項合計最高可省7,000元，現在還加碼大金空氣清淨機（MCK70VSCT-W、MCK55USCT-W、MCK55USCT-T、MC55USCT、MC40USCT）每台現折1,000元，想要一次打造居家舒適潔淨空氣環境，就趁現在！

大金空調專業創新服務，為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。台灣四季長時間使用空調已是生活常態，大金全系列空調除了全面採用創新研發的R32環保新世代冷媒，效率高又安全；隨著室外的氣溫變動，變頻空調也會因應溫度變動，調整運轉速率。大金橫綱、大關、經典空調系列，以及多聯式空調，CSPF能效表現卓越，較之前舊標示至少提升20%，幾乎都取得一級能效標章，是節能高效的空調首選。

而面對冬季霧霾PM2.5的紫爆威脅，過敏與氣喘成了現代人揮之不去的夢靨。台灣人每天約80～90%時間在室內環境中，包括住家、辦公室或其他建築物內，室內空氣品質IAQ直接影響工作品質及效率。缺乏新鮮氧氣、二氧化碳、灰塵細菌、有害裝潢物質等室內空氣污染物，甚至會對人體健康有重大影響，卻常常遭到忽略。大金空氣清淨機具備雙重閃流放電、空間濕度管家等多種特色功能，加上簡約美型設計，部分機種還有台灣獨家的「PM2.5六色顯示面板」，甚至推出僅50公分高的迷你機種，幫助不同空間大小的居家空間都擁有好空氣。

大金空調CSPF能效表現卓越，為節能高效的空調首選。圖／和泰興業提供
大金空調CSPF能效表現卓越，為節能高效的空調首選。圖／和泰興業提供
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大金頂級保濕X空氣清淨機MCK70VSCT-W具備雙重閃流放電功能，濾淨效率更高...
大金頂級保濕X空氣清淨機MCK70VSCT-W具備雙重閃流放電功能，濾淨效率更高。圖／和泰興業提供
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空氣清淨機PM2.5

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