手搖飲達人帶路！盤點冬季必喝4大「熱飲」超暖心

近期氣溫如溜滑梯般驟降，來杯熱呼呼飲品趕走寒意，讓人打從心底超滿足。台灣手搖飲市場百家爭鳴，想抓住年輕人的心唯有創新，此次盤點冬季4大必喝熱飲，嚴選「蜜漬水果」、「養身食材」入饌，挑戰消費者舌尖上的味蕾。

網紅名店珍蜜堂以「慢火蜜漬系列」打響知名度，熱飲「旺來白桃鮮萃茶」以蜜漬鳳梨為基底，將綠茶和果香紅茶混合加熱，橙色茶湯清澈見底，現點現做香氣四溢，搭配鮮切檸檬片裝飾，視覺感十足，鳳梨甜味在口中蔓延，後勁是茶葉清香，讓人回味無窮；喜愛重口味茶湯的人，不可錯過「冬瓜烏龍漬楊桃」，加入久熬入味的蜜漬楊桃片，再撒上黑糖粉提味，最後加入冬瓜烏龍茶融合，楊桃甜中帶酸口感可中和深焙茶葉苦味，屬於大人系飲品。

老字號品牌迷客夏針對養身族群，推出冬季限定熱飲「桂圓、芝麻鮮奶」系列，其中「桂圓鮮奶」嚴選高品質桂圓果肉，加入鮮奶製作，每口都可咬到桂圓果肉，幸福感滿滿；另款「桂圓紅棗茶」以苗栗紅棗搭配柴燒窯烤的台南龍眼乾，倒入現沖茶湯享用，讓人暖胃又暖心；「紅豆芝麻鮮奶」做工繁複，先將黑芝麻以特殊工法多道研磨，再加入迷客夏綠光鮮奶調和，芝麻香在口中蔓延，佐以軟嫩紅豆釋放甜味，緊緊抓住饕客味蕾。