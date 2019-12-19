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手搖飲達人帶路！盤點冬季必喝4大「熱飲」超暖心

2019-12-19 17:01聯合報 記者徐力剛／即時報導

近期氣溫如溜滑梯般驟降，來杯熱呼呼飲品趕走寒意，讓人打從心底超滿足。台灣手搖飲市場百家爭鳴，想抓住年輕人的心唯有創新，此次盤點冬季4大必喝熱飲，嚴選「蜜漬水果」、「養身食材」入饌，挑戰消費者舌尖上的味蕾。

網紅名店珍蜜堂以「慢火蜜漬系列」打響知名度，熱飲「旺來白桃鮮萃茶」以蜜漬鳳梨為基底，將綠茶和果香紅茶混合加熱，橙色茶湯清澈見底，現點現做香氣四溢，搭配鮮切檸檬片裝飾，視覺感十足，鳳梨甜味在口中蔓延，後勁是茶葉清香，讓人回味無窮；喜愛重口味茶湯的人，不可錯過「冬瓜烏龍漬楊桃」，加入久熬入味的蜜漬楊桃片，再撒上黑糖粉提味，最後加入冬瓜烏龍茶融合，楊桃甜中帶酸口感可中和深焙茶葉苦味，屬於大人系飲品。

老字號品牌迷客夏針對養身族群，推出冬季限定熱飲「桂圓、芝麻鮮奶」系列，其中「桂圓鮮奶」嚴選高品質桂圓果肉，加入鮮奶製作，每口都可咬到桂圓果肉，幸福感滿滿；另款「桂圓紅棗茶」以苗栗紅棗搭配柴燒窯烤的台南龍眼乾，倒入現沖茶湯享用，讓人暖胃又暖心；「紅豆芝麻鮮奶」做工繁複，先將黑芝麻以特殊工法多道研磨，再加入迷客夏綠光鮮奶調和，芝麻香在口中蔓延，佐以軟嫩紅豆釋放甜味，緊緊抓住饕客味蕾。

清心福全祭出新品「太妃鴛鴦奶茶」應戰，延續港式傳統風味，將錫蘭奶茶混合咖啡製作，打開杯蓋，現做熱飲香氣四溢，一口飲下濃郁奶香直衝腦門，尾韻是太妃糖特有甜度，深受嗜甜者喜愛。連鎖手搖飲CoCo都可不落人後，推出全新「嚼對QQ」系列商品，搶攻年輕族群商機，使用台農66號紅心地瓜、檳榔心芋製成的地瓜圓、芋圓，完整保留食材鮮味，佐以經典奶茶或巧克力奶茶享用，吸睛度十足；熱銷品項「3Q奶茶」以多層次口感著稱，加入地瓜圓、芋圓及珍珠，受到大、小朋友喜愛。

新品「太妃鴛鴦奶茶」混合錫蘭奶茶與咖啡製作。圖/清心福全提供
新品「太妃鴛鴦奶茶」混合錫蘭奶茶與咖啡製作。圖/清心福全提供
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冬季熱飲「桂圓鮮奶」（圖中）、「桂圓紅棗茶」（圖左）限定期間販售。圖/迷客夏提供
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「3Q奶茶」以多重口感驚艷品飲者味蕾。圖/CoCo提供
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茶感較重的「冬瓜烏龍漬楊桃」，適合喜愛重口味饕客。圖/珍蜜堂提供
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手搖飲達人帶路！盤點冬季必喝4大「熱飲」超暖心
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