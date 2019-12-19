不用再只吃稀飯！鳳梨能讓肉變軟 菜冷凍3天不再咬不爛

當「咬不動」變成不能享受美食的理由，餐餐都剩下稀飯作伴，這些旁人以為的銀髮日常，其實只需要一些生活小智慧就能被改寫。衛福部國健署為了照顧高齡者的營養，特製符合台灣飲食文化的飲食質地衛教手冊，做出適合的「軟硬度」飲食，均衡攝取營養。

國民營養健康狀況變遷104至107年調查成果，65歲以上長者蛋白質、蔬果攝取普遍不足，國健署副署長賈淑麗分析，因長者牙口不好，蔬菜、肉類太硬咬不下去，常常只吃稀飯，但一般人認為不好咬的肉排、芹菜等，其實透過小技巧就可改變軟硬度。

●用鳳梨汁醃製 嫩化肉類好簡單

家畜與家禽類的肉品，一般烹煮不易軟爛。建議處理肉類前，可先以肉槌槌打、去除肉片筋膜，再將新鮮鳳梨打成汁，取適量鳳梨汁醃製肉塊，再沖洗掉鳳梨汁，就可大幅嫩化肉類質地。

因為嫩化過程需要鳳梨酵素，所以必須使用新鮮鳳梨，使用鳳梨罐頭可是沒效果的。新鮮鳳梨汁盛裝起來，也可放入冷凍做成鳳梨汁冰塊保存，要使用時再取出即可，如果希望肉類口感帶點酸甜滋味，不沖洗也可直接進行料理。

●洗淨切好先冷凍3天 蔬菜質地變柔軟

蔬菜類的種類繁多，特別是纖維較粗及不易煮爛的蔬菜，如甜椒、花椰菜、芹菜等，但最怕為了要讓蔬菜軟化，容易煮得太爛影響視覺與口感，尤其是葉菜類不能靠煮得久一點。議建一些纖維多、質地較硬的蔬菜，在烹調蔬菜之前，先將蔬菜切成段狀後洗乾淨，再將蔬菜放到冷凍庫中。

冷凍處理約1至3天，尤其3天的嫩化效果最明顯，質地不但變柔軟且不影響色澤，更可以直接下鍋煮， 不用退冰。特別需要一提的是，葉菜、菇類就不適合這個方法，而且菇類較有韌性不易煮爛，在食用上也要特別注意。