餡料滿載！網購人氣「微甜室」草莓蛋糕、芋頭戚風開訂

在網購甜點中，以「爆漿黑糖珍珠戚風」爆紅的MJ Handmade Patisserie微甜室，開幕至今半年好評不斷，主打創意甜點，運用生活中顯少被發掘得食材，製作出減糖、微甜、用料實在的蛋糕。今年冬季，除了主打商品之外，也推出冬季限定「55%巧克力阿華田」、「草莓優格蛋糕」以及「真芋泥奶茶戚風」，濃郁巧克力、酸甜草莓還有超人氣的芋頭，即日起開放訂購。

專程至大甲與小農研究多次，「真芋泥奶茶戚風」特選大甲檳榔心芋頭蒸煮研磨成芋泥，搭配鮮奶製成牛奶戚風，再夾入英式紅茶奶霜特製無違和的混搭風，最後以芋頭奶凍作為點綴，多層次風味一次滿足；冬季甜點少不了的巧克力，微甜室創新將冬季暖心飲品阿華田打成奶油，選用55%法芙娜苦甜巧克力製成紮實巧克力蛋糕，在蛋糕夾層間抹上巧克力甘納許及堅果碎片增加口感，「55%巧克力阿華田」讓巧克力的苦、甜、香氣在口中久久不散。

另外，草莓盛產季節必吃的「草莓優格蛋糕」，在蛋糕內層中抹上草莓果泥，推疊滿滿超過35顆的新鮮大湖草莓，再以爽口零卡「希臘優格慕絲」當作餡料填滿每一個縫隙，清爽不膩。蛋糕頂層則以草莓圍成花圈，並以金箔點綴，好拍又好吃，是今年草莓控不能錯過的草莓聖品。

「MJ Handmade Patisserie 微甜室」 訂購專線：0902-280203 營業時間：11:00 - 20:00 Facebook：https://www.facebook.com/pg/MJhandmadepatisserie