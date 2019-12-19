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周冬雨肩上LONGCHAMP新年包款 被小老鼠啃掉了一角

2019-12-19 15:55聯合報 記者楊詩涵／即時報導

LONGCHAMP再度與大陸網紅包先生（Mr. Bags）合作，推出農曆新年包款系列，以老鼠和起司做發揮，不論是缺了一角的袋身或是滿滿的起司，都讓Le Pliage手袋更具趣味性。

迎接金鼠年，Le Pliage鼠年限量系列在12月20日上市，以活潑趣味的風格為主，讓老鼠角色變身「吃貨」，皮革翻蓋改造為波浪狀的齒痕設計，宛如被小老鼠偷咬了一口，皮革翻蓋內則是金黃色起司圖樣，周冬雨搶先背了此款Le Pliage限量牛皮手袋，一身帥氣呈現她的中性風格。帆布款式則是以布滿起司圖案的袋身作設計，搭配鮮黃色的皮革拉鍊，除了撞色效果也呼應起司圖樣。

Le Pliage鼠年限量系列共推出7種款式，設計為男女皆適宜的中性樣式，包括旅行袋、小手袋、手提袋、肩背包與本季最吸睛的超迷你Nano Pliage包型，在9月份的紐約時裝秀上首度曝光的Le Nano Pliage，在限量系列以起司圖案搭配，也可掛在較大尺寸包款上作為裝飾，劉雯日前在微博秀出Le Nano Pliage牛皮奈米包的穿搭照，俏皮可愛。LONGCHAMP也同步推出形象影片，以小男孩和貪吃小鼠為動畫主角，呈現趣味幽默的鼠年包款系列。

Le Pliage牛皮斜背包，售價8,700元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage牛皮斜背包，售價8,700元。圖／LONGCHAMP提供
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周冬雨背Le Pliage牛皮手袋，展現帥氣個性。圖／取自Theballroom
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LONGCHAMP推出金鼠年Le Nano Pliage帆布奈米手袋。圖／LON...
LONGCHAMP推出金鼠年Le Nano Pliage帆布奈米手袋。圖／LONGCHAMP提供
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演員宋妍霏配戴Le Pliage牛皮手袋，皮革翻蓋內是金黃色起司圖樣。圖／LON...
演員宋妍霏配戴Le Pliage牛皮手袋，皮革翻蓋內是金黃色起司圖樣。圖／LONGCHAMP提供
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Le Pliage牛皮手袋，售價16,200元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage牛皮手袋，售價16,200元。圖／LONGCHAMP提供
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劉雯配戴Le Nano Pliage牛皮奈米手袋，別具童趣。圖／LONGCHAM...
劉雯配戴Le Nano Pliage牛皮奈米手袋，別具童趣。圖／LONGCHAMP提供
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周雨彤拎著Le Pliage帆布小手袋。圖／LONGCHAMP提供
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Le Nano Pliage帆布奈米手袋，售價4,200元。圖／LONGCHAM...
Le Nano Pliage帆布奈米手袋，售價4,200元。圖／LONGCHAMP提供
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Le Pliage帆布小手袋，售價5,600元。圖／LONGCHAMP提供
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LONGCHAMP推出金鼠年Le Pliage限量聯名系列。圖／LONGCHAM...
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Le Nano Pliage牛皮奈米手袋，售價8,700元。圖／LONGCHAM...
Le Nano Pliage牛皮奈米手袋，售價8,700元。圖／LONGCHAMP提供
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Le Pliage帆布旅行袋，售價11,600元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage帆布旅行袋，售價11,600元。圖／LONGCHAMP提供
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演員王凱詮釋Le Pliage牛皮手袋，也可作為紳士都會風的穿搭。圖／LONGC...
演員王凱詮釋Le Pliage牛皮手袋，也可作為紳士都會風的穿搭。圖／LONGCHAMP提供
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