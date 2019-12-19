周冬雨肩上LONGCHAMP新年包款 被小老鼠啃掉了一角
LONGCHAMP再度與大陸網紅包先生（Mr. Bags）合作，推出農曆新年包款系列，以老鼠和起司做發揮，不論是缺了一角的袋身或是滿滿的起司，都讓Le Pliage手袋更具趣味性。
迎接金鼠年，Le Pliage鼠年限量系列在12月20日上市，以活潑趣味的風格為主，讓老鼠角色變身「吃貨」，皮革翻蓋改造為波浪狀的齒痕設計，宛如被小老鼠偷咬了一口，皮革翻蓋內則是金黃色起司圖樣，周冬雨搶先背了此款Le Pliage限量牛皮手袋，一身帥氣呈現她的中性風格。帆布款式則是以布滿起司圖案的袋身作設計，搭配鮮黃色的皮革拉鍊，除了撞色效果也呼應起司圖樣。
Le Pliage鼠年限量系列共推出7種款式，設計為男女皆適宜的中性樣式，包括旅行袋、小手袋、手提袋、肩背包與本季最吸睛的超迷你Nano Pliage包型，在9月份的紐約時裝秀上首度曝光的Le Nano Pliage，在限量系列以起司圖案搭配，也可掛在較大尺寸包款上作為裝飾，劉雯日前在微博秀出Le Nano Pliage牛皮奈米包的穿搭照，俏皮可愛。LONGCHAMP也同步推出形象影片，以小男孩和貪吃小鼠為動畫主角，呈現趣味幽默的鼠年包款系列。
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