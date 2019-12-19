周冬雨肩上LONGCHAMP新年包款 被小老鼠啃掉了一角

LONGCHAMP再度與大陸網紅包先生（Mr. Bags）合作，推出農曆新年包款系列，以老鼠和起司做發揮，不論是缺了一角的袋身或是滿滿的起司，都讓Le Pliage手袋更具趣味性。

迎接金鼠年，Le Pliage鼠年限量系列在12月20日上市，以活潑趣味的風格為主，讓老鼠角色變身「吃貨」，皮革翻蓋改造為波浪狀的齒痕設計，宛如被小老鼠偷咬了一口，皮革翻蓋內則是金黃色起司圖樣，周冬雨搶先背了此款Le Pliage限量牛皮手袋，一身帥氣呈現她的中性風格。帆布款式則是以布滿起司圖案的袋身作設計，搭配鮮黃色的皮革拉鍊，除了撞色效果也呼應起司圖樣。