LV早秋男裝亮色迷彩上身 經典袋包沾惹運動風

天氣才剛轉冷，路易威登路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）就迫不及待曝光了2020年早秋系列男裝，讓消費者搶先預覽做好筆記，為下一季的流行提前準備好。男裝創意總監Virgil Abloh再度從品牌傳統出發，運用大量的迷彩圖騰來點綴，並以亮色解構經典Logo印花，讓整個系列處處都有焦點。

Virgil Abloh選擇重新演繹傳統的作法，替LV的2020年早秋系列男裝定調，他認為代代流傳下來的習俗或規矩，可因應時間遞嬗，賦予嶄新活力。所以他採用合身的剪裁輪廓，並藉由工藝技術與創新的布料，集結休閒風與現代感的服裝，塑造出新穎的形象。而過去幾季中，時常出現於系列男裝中的迷彩圖騰，在這季則在燈芯絨牛仔西裝、雙面穿大衣、與真皮棒球外套上都能見到。不只如此，創意總監Virgil Abloh再度發揮巧思，將晚宴外套化作飛行外套，搭配成套長褲；或是利用錯視縫線的技巧，運用在經典灰咖啡騎士夾克、羊毛製海軍藍的機能軍用大衣上。

另外，LV最具辨識度Monogram圖案花卉，被放大成多種色彩，並躍上紮染風衣、嵌花毛衣和短褲；同樣的元素，則變成衍縫的方式，使用於銀灰色羽絨外套和深灰色軍事外套縫線獲得重新詮釋。奢華的手工魅力也沒少過，像是其中的小羊駝外套搭配了緹花內襯、經典上衣則採用深棕色鹿皮製作，品牌字母圖案還低調的出現於貂皮外套嵌花中。