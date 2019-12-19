阿華田大玩跨界！當泰菜遇上甜食 在舌尖擦出新火花

看好年輕世代喜愛創新特性，阿華田攜手泰國餐廳 Woo Taiwan 合作，以巧克力麥芽、脆酷力抹醬及脆酷力3大經典元素入菜，聯手推出全新「阿華田泰式料理」，12月24日於Woo Taiwan大直店登場，2020年1月15日起其餘分店同步供應，吸引泰粉躍躍欲試。

以巧克力甜食起家的阿華田，是許多國人兒時回憶，除了最初即飲類商品外，近年更引進脆酷力抹醬、脆酷力等吃的商品，成功打進消費者的心。台灣阿華田總經理張引璋分享，源自瑞士的阿華田深受亞洲民眾喜愛，其中泰國市佔率高達8~9成，台灣部分也擁有不少死忠粉絲，為提供全新味覺饗宴，此次找來泰國觀光局推薦餐廳 Woo Taiwan，選用經典阿華田系列商品入饌，顛覆饕客味蕾。

前菜端出「脆酷波可華田捲」，內餡使用草蝦仁、豬絞肉及木耳等製作，春捲外皮抹上脆酷力抹醬高溫油炸，外觀呈金黃色系，一口咬下外酥內嫩，建議搭配自製甜雞醬或酸辣醬享用，別有一番滋味；特色料理「華仔炸牡蠣」嚴選肥美牡蠣為食材，裹上薄層麵衣入鍋油炸，最後撒上脆酷力和酸辣醬汁，充滿大海風味牡蠣如口即化，尾韻帶有檸檬清香。

冰品部分不可錯過「阿華田火山熔岩冰」，主廚以泰式奶茶為基底製成冰沙，加入鹹蛋黃醬與白色鹽奶蓋調味，享用前可淋上脆酷力抹醬增加口感，入口奶香濃郁，冰品可中和泰奶甜度，適合飽餐後享用。大快朵頤後來杯冰飲最對味，新品「田裡椰風情」添加椰奶、牛奶製作，襯以滿滿阿華田妝點，口感香醇甜蜜。